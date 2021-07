Mississippi busca mantener sus restricciones al aborto y pide a la Corte Suprema revocar el histórico fallo de Roe vs. Wade

"Su objetivo es que la Corte Suprema nos quite el derecho a controlar nuestros propios cuerpos y nuestro propio futuro, no solo en Mississippi, sino en todas partes", agrega el comunicado y sentencia que cualquier fallo a favor de Mississippi en este caso anula la posición principal de Roe, que garantiza el derecho de la mujer a decidir si continúa un embarazo o no antes del período de viabilidad fetal.