"Son muy pocas mujeres a las que podemos ayudar": un médico cuenta cómo la ley de Texas afecta el acceso al aborto

Distintos estudios han concluido que un aborto es un procedimiento seguro cuando es realizado por proveedores de salud especializados y en condiciones adecuadas. Aseguran que, en muchos casos, las restricciones fijadas por los gobiernos no las frenan para buscar realizarse el procedimiento. En su lugar, explica Amnistía Internacional, las mujeres acuden a centros clandestinos sin condiciones sanitarias ni personal capacitado. Las más afectadas terminan siendo las personas de menores recursos, que no pueden viajar a otros estados o acceder a servicios privados de salud reproductiva. "Criminalizar el aborto no frena su ocurrencia", concluye la organización.