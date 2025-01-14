La SEC demanda a Elon Musk por no informar con antelación que tenía acciones de Twitter antes de comprar la red social

Video Estos son los cinco hombres más ricos del mundo en 2024, según Forbes

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), interpuso este martes una demanda contra el multimillonario Elon Musk, por considerar que no informó de manera oportuna sobre su participación mayor al 5% en Twitter a principios de 2022, antes de adquirir la compañía de redes sociales.

Según la SEC, esta omisión le habría permitido "evitar el pago de al menos 150 millones de dólares por las acciones que compró tras la expiración de su propiedad efectiva" de la plataforma ahora nombrada X.

"El demandado Elon Musk no presentó a tiempo ante la SEC un informe de propiedad efectiva que revelara su adquisición de más del 5% de las acciones ordinarias de Twitter en marzo de 2022, en violación de las leyes federales de valores", dijo la agencia.

Musk comenzó a acumular acciones de Twitter a principios de 2022, y para marzo de ese año ya era dueño de más del 5%. En ese momento, según la demanda, estaba obligado por la ley a dar a conocer su participación, algo que no hizo hasta el 4 de abril, 11 días después del plazo establecido.

Los representantes de X y de Musk no respondieron de inmediato a un mensaje en busca de comentarios.

La polémica adquisición de Twitter que sigue persiguiendo a Musk

Después de firmar un acuerdo para comprar Twitter en abril de 2022, Musk trató de anularlo, lo que resultó en que la compañía presentara una demanda en su contra para obligarlo a seguir adelante con la adquisición.

La SEC dijo este martes que, en abril de 2022, autorizó una investigación sobre si se había infringido alguna ley de valores en relación con las compras de Musk de acciones de Twitter y sus declaraciones ante la SEC relacionadas con la empresa.

Un juez federal había ordenado entonces a Musk presentarse ante la SEC en febrero de 2024. La agencia dijo este martes que el multimillonario no se había presentado a una audiencia, cuya fecha ya se había cambiado varias veces.

El actual presidente de la SEC, Gary Gensler, planea dejar su cargo el 20 de enero y se desconoce si el nuevo gobierno continuará con la demanda.

