Tres factores clave que ayudan a Trump a acortar la ventaja de Harris entre los votantes latinos

¿Qué dicen las encuestas?

Los resultados de la encuesta Univision/YouGov fueron muy similares a los que arrojó una encuesta de votantes latinos y negros de The New York Times/Sienna College publicada en la primera semana de octubre, que le da a Harris un 56% de las preferencias de los votantes latinos contra un 37% para Trump.

En cualquier caso, los 15 puntos porcentuales con los que Harris aventaja a Trump en la encuesta de Univision/YouGov o los 19 que muestra el sondeo de The New York Times/Sienna College, la ventaja de la vicepresidenta sobre el candidato presidencial republicano es la menor que ha mostrado un candidato demócrata “desde la promulgación de la Ley de Derechos Civiles en 1964” según explica el analista político jefe de The New York Times Nate Cohn, en un artículo publicado por ese medio.