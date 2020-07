El secretario del Tesoro dice que habrá otro cheque de $1,200. ¿Cuándo llegaría? ¿Incluye a los indocumentados? Te explicamos

“El presidente ha sido muy claro. Él quiere asegurarse de que el pueblo estadounidense tenga lo que necesita durante este tiempo sin precedentes para asegurarse de que no solo el dinero esté allí, sino también los programas", dijo Meadows.

¿Quién recibirá los 1,200? ¿Habrá ayuda para indocumentados?

De esta forma, si se repiten las normas anteriores, los casi dos millones de indocumentados o residentes sin número en la seguridad social no recibían la ayuda en sus familias, pues tampoco podrían hacerlo sus parejas, aunque sean ciudadanos estadounidenses. Dos senadores republicanos están haciendo presión para que esta limitación no se repita.

Los demócratas habían advertido que se estaba acabando el tiempo, diciendo que los republicanos no se ponían de acuerdo.



No se esperaba que el plan republicano se sometiera a votación, sino que sirviera como contraoferta para los demócratas. Esa estrategia permitió a McConnell, que no contaba con el apoyo total de su mayoría republicana, no tener que lidiar con un resultado fallido. Pero también les da a los demócratas cierta influencia para insistir en sus prioridades como parte de cualquier acuerdo final, que los demócratas buscan que sea más amplio.