Dos senadores republicanos siguen presionando para extender el cheque de ayuda a los estadounidenses con matrimonios mixtos

Por orden de la Casa Blanca, ese grupo, de aproximadamente 1.7 millones de estadounidenses, fue excluido de la Ley CARES , a través de la cual se proporcionaron cheques y pagos, según fuentes con conocimiento de las negociaciones de marzo, citadas por el medio The Hill , que no logró conseguir comentarios de La Casa Blanca.

Este esfuerzo de los dos senadores republicanos apela no solo a que los ciudadanos estadounidenses no deben ser excluidos de la ayuda del gobierno en función de con quién se casaron, si no que también es un señalamiento a su propio partido de que no es momento para restarse más votos, cuando faltan exactamente 100 días para las elecciones generales y los números de las encuestas muestran a Trump por detrás y posibilidades de que el Partido Republicano pierda la mayoría en el Senado.