En los frenéticos momentos en que los agentes del Servicio Secreto rodearon a un Donald Trump sangrante en un mitin en Pensilvania el 13 de julio de 2024, tratando de sacarlo del escenario para ponerlo a salvo, Trump, cuya oreja fue rozada por la bala de un posible asesino, levantó el puño en el aire .

“¡Luchen ¡Luchen!”, parecía decir, mientras cerraba con fuerza el puño.

Fue una imagen y un gesto destinado para los libros de historia.

Pero si bien la situación no tenía precedentes, el gesto no era nuevo para Trump, el expresidente y candidato presidencial republicano. Su puño en alto ha sido parte de su imagen pública desde los años 1990.

A principios de año, cuando Trump salió del edificio donde había sido declarado culpable de 34 delitos graves el 30 de mayo, saludó y levantó el puño cerrado a quienes se habían reunido afuera.

Había hecho el mismo gesto al entregarse a las autoridades de Nueva York después de su acusación en el caso en abril de 2023. Y al final de un evento de campaña en junio de 2024 en una iglesia de Detroit, se paró frente a una cruz iluminada y dos banderas estadounidenses y volvió a levantar el puño .

Soy un científico cognitivo que estudia la comunicación y escribe sobre el significado de los gestos y cómo se interpretan.

El puño levantado es uno de los símbolos más interesantes debido a su larga y variada historia: lo han utilizado fascistas, socialistas, comunistas, defensores del Black Power e incluso el golfista Tiger Woods.

¿Un gesto cargado?

El puño en alto ha sido empleado por una amplia variedad de grupos con distintos propósitos. A principios del siglo XX, por ejemplo, se le asociaba con el socialismo, el comunismo y los sindicatos como los Trabajadores Industriales del Mundo. En estos contextos, era considerado un símbolo de solidaridad con otros que compartían sus puntos de vista.

Sin embargo, en la década de 1960, el puño en alto se asoció con el movimiento de Black Power. Una de las imágenes emblemáticas (y controvertidas) de los Juegos Olímpicos de 1968 muestra a los atletas Tommie Smith y John Carlos, que habían ganado medallas en la prueba de 200 metros, levantando los puños enguantados sobre sus cabezas mientras sonaba el himno nacional de Estados Unidos.

Cuarenta y cinco años después, particularmente después de las protestas de 2014 en Ferguson, Missouri, y seguidas por el asesinato de George Floyd en 2020, se convirtió en un potente símbolo de los manifestantes de Black Lives Matter.

Pero el gesto también ha sido adoptado por la extrema derecha, y el puño ario se convirtió en un símbolo del orgullo blanco durante la década de 1980.

En muchos aspectos, el puño en alto se ha convertido en un gesto generalizado de desafío que ha sido empleado por grupos tan diversos como el movimiento Occupy Wall Street en 2011 y los estudiantes que protestaban contra los recortes del presupuesto de educación en Filipinas ese mismo año.

El gesto todavía se considera transgresor. En 2016, cadetes afroestaounidenses de West Point levantaron el puño para una foto, lo que dio lugar a una investigación por parte de la escuela, aunque no se tomaron medidas disciplinarias.

El superintendente de West Point escribió en una carta a los cadetes: “Todos debemos comprender que un símbolo o gesto que un grupo de personas puede considerar inofensivo puede ofender a otros. Como oficiales del ejército, no podemos permitirnos el lujo de no ser conscientes de cómo nos perciben”.

Puño en alto y otras variaciones

Los análogos del puño en alto son comunes en la cultura popular. El gesto está relacionado con el gesto de levantar el puño que suelen hacer golfistas como Tiger Woods. También está relacionado con el meme del “ niño exitoso”, que muestra a un bebé en la playa con el puño lleno de arena y una cara desafiante, popular en las redes sociales a principios de la década de 2010. Esto podría verse como una versión truncada del puño en alto, así como el gesto de levantar el puño es una versión ampliada del gesto.

Es inusual, pero no inaudito, que los gestos sufran cambios bastante importantes en su significado. El signo V, hecho con los dedos índice y medio levantados y separados, se popularizó a principios de la década de 1940 como símbolo de resistencia y, en última instancia, de victoria de los Aliados en la Segunda Guerra Mundial. Pero una generación después, fue adoptado por quienes se oponían a la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam y se convirtió en el signo de la paz .

Un hombre con un abrigo largo y oscuro y corbata levanta el puño frente a un edificio y un cartel bien iluminados.

Trump y el puño en alto

Una vez que las figuras públicas hacen suyo un símbolo, tienden a emplearlo habitualmente.

Richard Nixon, por ejemplo, hizo uso frecuente del gesto de la “V de victoria” con las dos manos durante su carrera política. Incluso lo utilizó en contextos en los que parecía tremendamente inapropiado, como cuando, humillado después de su renuncia en 1974, subió al helicóptero que lo sacó de Washington y se dio vuelta para mostrar sus dos manos y dedos levantados.

Donald Trump ha empleado el gesto del puño en alto durante décadas y en una variedad de contextos. Lo utilizó, por ejemplo, como gesto de celebración en la inauguración en 1990 de su casino y hotel Trump Taj Mahal en Atlantic City. Pero también lo ha empleado como símbolo de desafío, como lo hizo durante una conferencia de prensa en la que amenazó con demandar al New York Post en 1994.

Como presidente electo, levantó el puño en un tuit navideño de 2016. Quizás el gesto más famoso fue el que hizo durante su investidura en 2017. Y durante su presidencia, utilizó a menudo el gesto, como cuando llegó a Nashville para un debate presidencial en octubre de 2020, levantando el puño hacia los miembros del servicio una vez que bajó de su avión en la base aérea de la Guardia Nacional Berry Field.

Como las apariciones públicas de Trump suelen atraer a multitudes mixtas de partidarios y detractores, el uso del puño en alto proporciona un mensaje potente para ambos grupos.

Puede funcionar como un gesto de solidaridad para quienes están con él y como un gesto de desafío contra quienes se oponen a él. De esta manera, el puño en alto de Trump es como una mancha de tinta de Rorschach, ya que permite a las personas interpretar su mensaje según sus propias preferencias ideológicas.

Otras personas en la órbita de Trump también han hecho un uso simbólico del puño en alto. Antes de entrar en política, Trump hizo al menos 40 apariciones en el programa de radio de Howard Stern. Cuando Stern trasladó su programa a SiriusXM en 2006, inicialmente empleó un puño cerrado como su logotipo para enfatizar la naturaleza subversiva de su programación. E incluso hay un video de Pauly D y The Situation haciendo un gesto de puño en alto en el Trump Taj Mahal en 2010.

Los partidarios de Trump, como el senador estadounidense Josh Hawley, republicano de Missouri, también se han apropiado del gesto. El 6 de enero de 2021, Hawley levantó el puño para mostrar su apoyo a los manifestantes que se congregaban en el Capitolio de Estados Unidos, justo antes de correr por un pasillo huyendo de ellos.

Después de que Trump sobreviviera al intento de asesinato, ¿adoptarán también este gesto los delegados de la convención republicana, donde se convertirá formalmente en su candidato a la presidencia?

*Roger J. Kreuz es decano asociado y profesor de Psicología en la Universidad de Memphis

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Puedes leer en inglés el original aquí.

