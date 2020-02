El juicio político a Trump llega al Oscar: Brad Pitt dice con sarcasmo que tuvo "45 segundos más que los que Bolton tuvo en el Senado"

No bien se paró en el escenario a recibir el Oscar como mejor actor secundario, Brad Pitt aprovechó para criticar al Senado por evitar que testificara ante ellos el exasesor de seguridad de la Casa Blanca John Bolton en el juicio político en contra del presidente Donald Trump.

"Tengo solo 45 segundos aquí, que son 45 segundos más que los que el Senado dio a John Bolton", espetó Pitt al alzarse con el premio por la película One Upon a Time... in Hollywood.