Hacia las 5:00 pm, el Departamento de Justicia indicó al Congreso que ya había recibido el informe, aunque no describió de ninguna manera su contenido.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, indicó que la presidencia no ha recibido información sobre la entrega del reporte y que "los próximo pasos dependerán del fiscal general Barr y nosotros esperamos que el proceso tome su curso", indicó en un mensaje en su cuenta Twitter.

Trump ha afirmado insistentemente que "no hubo colusión" entre su campaña de 2016 y Rusia, que se trata de una estrategia de los demócratas para dañar su presidencia, y ha atacado cada vez con mayor frecuencia el trabajo del fiscal especial.

De hecho, la mañana del viernes, al decir que desconocía si el fiscal estaba por terminar su trabajo, el mandatario aseguró que "la gente no tolerará" un informe negativo sobre él.

¿Se hará público el reporte?

Los procedimientos requieren que Mueller detalle su trabajo al fiscal general de modo confidencial para que luego Barr informe al Congreso sobre el contenido de la investigación, aunque no tiene obligación legal de hacerlo.

La Cámara de Representantes del Congreso votó 420 votos a favor y ninguno en contra para exigir al Departamento de Justicia que se haga público el informe en su totalidad. Aunque se trata de un voto no vinculante da una idea de cómo en ambos partidos hay el deseo de que el caso se haga público.

Trump consideró que Sessions lo había "traicionado", dando a entender que el presidente considera que el Departamento de Justicia debe defender sus intereses y no gozar de la tradicional independencia con la que suele trabajar.

Lo cierto es que el fiscal general puede decidir a discreción qué hace público y qué no.

En su audiencia de confirmación, Barr fue consultado sobre qué hará con la información del informe. Su respuesta fue que divulgaría toda la información que sea posible publicar, sin comprometerse a nada en particular. Pero mencionó prácticas del Departamento de Justicia que se inclinan a no hacer públicos detalles que no conlleven cargos criminales.