Fiscales federales denuncian politización de Departamento de Justicia bajo Barr

Las denuncias, hechas durante comparecencias ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, resaltan porque es muy raro que funcionarios actuales del Departamento de Justicia testifiquen ante el Congreso y critiquen a los altos jefes , reportó el diario The New York Times .

Aaron Zelinsky, fiscal asistente en Maryland que participó en la investigación sobre la injerencia rusa dirigida por el fiscal especial Robert Mueller , dijo que los fiscales que llevaron el juicio criminal de Roger Stone , amigo de Trump, sintieron una “fuerte presión de parte de la cúpula más alta del Departamento de Justicia” para ser benévolos con Stone y pedir que le dieran una sentencia más leve de lo normal, según The Washington Post .

La portavoz del Departamento de Justicia, Kerri Kupec, sin embargo, dijo a The New York Times que el testimonio de Zelinsky estuvo “basado en su propia interpretación de los hechos e información de segunda mano (a lo mucho), no en información de primera fuente”. En cuanto a Stone, Kupec dijo que Barr determinó que la recomendación de sentencia era “excesiva e inconsistente con casos parecidos”.