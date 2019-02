La gravedad de la encrucijada política y racial en la que está Virginia

Qué sucede

Quién hizo qué

¿Deben renunciar?

El gobernador ha dicho que no va a renunciar y en cambio promete impulsar una discusión a nivel estatal sobre racismo. Fairfax tampoco ha dado signos de que vaya a dimitir al igual que Herring.

"Creo que deben renunciar debido a que ya no pueden ser tomados como modelo y no podemos mostrarle a la gente joven que así es como deberían ser", dijo a Univision Noticias Ronald Hall, profesor afroestadounidense en trabajo social experto en racismo. "Si tienes un gobernador (...) que muestra alguno de esos valores, entonces eso sugiere a la gente joven que eso está bien. Creo que el gobernador puede en serio sentir pena (por lo que hizo) pero ya no es efectivo como gobernador".