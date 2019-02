3 demócratas, 3 escándalos: las claves de la tormenta política que amenaza con descabezar a los demócratas en Virginia

El caso del gobernador Northam

"Siento mucho la decisión que tomé de aparecer como lo hice en esta foto y por el daño que esa decisión causó entonces y ahora", dijo Northam en un comunicado tras la publicación de la imagen por parte de The Virginian Pilot .

El caso del vicegobernador, Justin Fairfax

Fairfax emitió una declaración el miércoles nuevamente negando una acusación de agresión sexual de 2004 que resurgió esta semana. "En ningún momento ella me expresó ninguna incomodidad o preocupación por nuestras interacciones, ni durante ese encuentro ni los meses siguientes", dijo Fairfax.

"Como dije anteriormente, hace quince años, cuando era un estudiante de leyes soltero, tuve un encuentro consensual con la mujer que hizo la acusación", señaló. "Ella no indicó de ninguna manera que nada de lo que sucedió entre nosotros la hizo sentir incómoda".

The Washington Post señaló que Tyson contactó al diario después de que Fairfax ganó sus elecciones en 2017 porque "dijo que se sentía obligada a informar el incidente, especialmente en medio del movimiento #MeToo". El periódico dice que "no publicó la historia en ese momento porque no pudo corroborar lo que Tyson contaba o encontrar quejas similares de conducta sexual inapropiada".