El difícil camino de Regina Romero para convertirse en la primera mujer (y latina) en ganar la alcaldía de Tucson

Aunque Regina Romero es una política con una gran experiencia en las lides electorales en Arizona, asegura que su última campaña no fue un camino fácil. Incluso explica que en algunos momentos “sufrió bastante” tratando de desafiar a las personas que no creían en su empeño por ser la primera mujer, y además hispana, en ocupar la alcaldía de Tucson.

-Tucson es una ciudad muy progresista, es la ciudad más grande en el estado dominada por demócratas. He estado en el concilio de la ciudad por los últimos 12 años, por lo tanto, creo que los votantes sabían exactamente quién soy y conocen mi trayectoria. Nos lanzamos en enero, sabíamos que iba a ser difícil y que sería una campaña muy reñida, por lo que trabajamos muy duro y en coalición con varias organizaciones progresistas del estado que nos brindaron apoyo. Hicimos una campaña sobre terreno, de base, hecha de puros voluntarios, cientos de ellos. Entonces tocamos miles de puertas, diciéndoles por qué era importante votar. Sabíamos que teníamos la oportunidad de ganar. Una persona por sí sola no puede hacer historia. Se necesita mucha ayuda y es lo que tuvimos nosotros.

-Estamos acostumbrados. Mi esposo es un gran compañero. Él fue quien me dijo que debería lanzarme a la alcaldía. Tuve mucho respaldo de él y de mis hijos, quienes fueron parte de la campaña. Cuando primero me postulé para regidora en 2007, mi hijo tenía 18 meses, entonces ellos se han criado en estas campañas. Ahora tiene 13 años. Mi hija, que ahora tiene 9 años, nació cuando ya era regidora. Una de las cosas que dicen varias hispanas en política es que todavía es difícil abrirse camino, un espacio, incluso dentro del mismo partido y entre los colegas. ¿Cómo enfrentaste este problema?

Sí, totalmente. Cuando estás abriendo espacios, puertas, para que otras generaciones pasen, es difícil, especialmente porque la política está dominada por hombres. Cuando me postulé para alcaldesa, hubo mucha gente que dijo … “una latina nunca puede ganar” o cuestionaban mi preparación para desempeñar el cargo. Dentro de las mismas coaliciones, del mismo partido, tuvimos mucha gente que no creía que podíamos hacer este logro.



En el camino encuentras tus mañas para hacer los proyectos e impulsar las políticas que tienes en mente. Yo ya tengo 12 años en política y sé cómo trabajar las coaliciones.

Sufre uno… sufre bastante tratando de desafiar a la gente que no cree. Que no cree que estás preparada, que no cree que eres lo suficientemente inteligente para estar en estos cargos. Pero las personas que abrimos puertas siempre vemos eso y vale la pena, porque esto tiene que cambiar y las voces diversas en nuestra política tienen que hacerse espacios para concretar cambios.