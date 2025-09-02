Comité de Supervisión de la Cámara publica un primer lote de más de 33,00 páginas del archivo Epstein

Video “No existe una lista”: revelan detalles de la entrevista a Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein

El Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes publicó este martes más de 33,000 páginas de documentos suministrados por el Departamento de Justicia, relacionados con las investigaciones del caso del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

"El Departamento de Justicia ha indicado que seguirá liberando expedientes, pero garantizando que se omitan las identidades de las víctimas y el material sobre abusos a menores", informó el presidente del Comité, el republicano James Comer, representante por Kentucky.

No está claro de momento qué información nueva contienen los archivos publicados.