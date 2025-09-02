Cambiar Ciudad
Donald Trump

Comité de Supervisión de la Cámara publica un primer lote de más de 33,00 páginas del archivo Epstein

El Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes publicó este martes más de 33,00 páginas de documentos suministrados por el Departamento de Justicia, relacionados con las investigaciones del caso del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Por:
Univision
Video “No existe una lista”: revelan detalles de la entrevista a Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein

El Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes publicó este martes más de 33,000 páginas de documentos suministrados por el Departamento de Justicia, relacionados con las investigaciones del caso del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Más sobre Donald Trump

Juez federal determina que fue ilegal el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles ordenado por Trump
3 mins

Juez federal determina que fue ilegal el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles ordenado por Trump

Política
Gobierno de Trump EN VIVO| Pentágono autoriza que hasta 600 abogados suyos sean temporalmente jueces de inmigración: reporte
25 Historias
LiveBlog

Gobierno de Trump EN VIVO| Pentágono autoriza que hasta 600 abogados suyos sean temporalmente jueces de inmigración: reporte

Política
Un "asalto al capitalismo": cómo Trump se aleja de la retórica conservadora republicana
8 mins

Un "asalto al capitalismo": cómo Trump se aleja de la retórica conservadora republicana

Política
"Nos vemos obligados a responder": el decreto del alcalde de Chicago que desafía las redadas migratorias de Trump
4 mins

"Nos vemos obligados a responder": el decreto del alcalde de Chicago que desafía las redadas migratorias de Trump

Política
Qué pasa ahora con los aranceles de Trump tras ser bloqueados por una corte de apelaciones
6 mins

Qué pasa ahora con los aranceles de Trump tras ser bloqueados por una corte de apelaciones

Política
Cuando Trump mata al mensajero: despedidos tras decir cosas que no gustaron al presidente
8 mins

Cuando Trump mata al mensajero: despedidos tras decir cosas que no gustaron al presidente

Política
Jueza bloquea las deportaciones exprés que realiza el gobierno Trump de inmigrantes detenidos fuera de la frontera
3 mins

Jueza bloquea las deportaciones exprés que realiza el gobierno Trump de inmigrantes detenidos fuera de la frontera

Política
Corte de apelaciones considera inconstitucionales los aranceles de Trump, pero los mantiene vigentes por ahora
6 mins

Corte de apelaciones considera inconstitucionales los aranceles de Trump, pero los mantiene vigentes por ahora

Política
Gobierno de Trump EN VIVO: Corte de apelaciones bloquea el plan de Trump para poner fin al TPS para 600,000 venezolanos
10 Historias
LiveBlog

Gobierno de Trump EN VIVO: Corte de apelaciones bloquea el plan de Trump para poner fin al TPS para 600,000 venezolanos

Política
Gobierno de Trump evade preguntas de potencial ataque a Venezuela mientras Cabello lo califica de “vendedera de humo”
6 mins

Gobierno de Trump evade preguntas de potencial ataque a Venezuela mientras Cabello lo califica de “vendedera de humo”

Política

"El Departamento de Justicia ha indicado que seguirá liberando expedientes, pero garantizando que se omitan las identidades de las víctimas y el material sobre abusos a menores", informó el presidente del Comité, el republicano James Comer, representante por Kentucky.

PUBLICIDAD

No está claro de momento qué información nueva contienen los archivos publicados.

Información en desarrollo

Relacionados:
Donald TrumpJeffrey EpsteinJusticia

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD