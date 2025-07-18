Por qué Trump pidió la divulgación de los registros del gran jurado del caso Epstein, pero no los que guarda el Departamento de Justicia

Video Caso Epstein: Trump pide a la fiscal Bondi divulgar "los testimonios pertinentes ante el gran jurado"

La presión desde las bases republicanas conservadoras en demanda de la publicación de los archivos sobre el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, que están poder del Departamento de Justicia, ha llevado a la administración Trump a solicitar ante un juez que se autorice la divulgación de más información sobre el caso.

Este viernes, el Departamento de Justicia planteó a un juez federal liberar las transcripciones del gran jurado de la investigación, en una moción presentada por el Fiscal General Adjunto, Todd Blanche.

Esta decisión del gobierno ya había sido anunciada por el presidente el jueves en sus redes sociales, buscando una forma de acallar los reclamos de información sobre Epstein, luego de que The Wall Street Journal publicó un reporte donde se afirmaba que Trump envió una supuesta carta de felicitaciones obscena para Jeffrey Epstein por su cumpleaños 50, en 2003, con un presunto texto manuscrito encerrado en la silueta de una mujer desnuda.

Trump negó tal carta y comentó en sus redes sociales el mismo jueves que advirtió directamente a The Wall Street Journal y su dueño, el multimillonario magnate de los medios Rupert Murdoch, que "la supuesta carta a Epstein era falsa", y que "si la publican serían demandados".

La advertencia también fue hecha por la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt y el propio Trump a la editora de The Wall Street Journal, Emma Tucker, según el mensaje del presidente en Truth Social.

Trump demanda por 10,000 millones a Rupert Murdoch

Este viernes se conoció que Trump demandó a Dow Jones, NewsCorp, dos periodistas del Wall Street Journal y a Rupert Murdoch, por difamación y calumnias ante una corte en el distrito sur de Florida. El presidente reclama 10,000 millones de dólares por daños y perjuicios.

Trump dijo que "presentamos una poderosa demanda contra todos los implicados en la publicación del falso, malicioso, difamatorio, 'artículo' de noticias falsas".

La carta revelada por The Wall Street Journal fue supuestamente recopilada por la socialité británica Ghislaine Maxwell como parte de un álbum de cumpleaños para Epstein años antes de que el acaudalado financiero fuera arrestado por primera vez en 2006 y posteriormente tuviera un distanciamiento con Trump.

El diario describió el contenido de la carta pero no publicó una foto que la mostrara en su totalidad ni proporcionó detalles sobre cómo supo de su existencia.

Trump llama "estafa" el ruido sobre el caso Epstein

Trump anunció que solicitaría a la Fiscal General, Pam Bondi, que pidiera a un juez liberar los testimonio del Gran Jurado del caso Epstein, ante lo que llamó "una ridícula cantidad de publicidad" dada al caso, que considera "una estafa perpetuada por los demócratas" que "debe terminar de inmediato".

Pero aunque estos documentos se hagan públicos, no hay certeza de que lograran apaciguar las duras críticas contra Trump y sus funcionarios sobre un tema que tiene mucha ascendencia sobre la base MAGA del presidente, y que ha causado una serie de críticas de los seguidores del presidente Donald Trump, que cuestionaron el anuncio del gobierno de la semana pasada que indicaba que no se publicaría más información o registros sobre el caso.

La desclasificación de los documentos sobre Epstein, un multimillonario que se suicidó en la carcel en agosto de 2019 al ser acusado de tráfico sexual, era esperada por muchos de los votantes de Trump, que confiaban en que el presidente cumpliría la promesa de desclasificar archivos como una supuesta "lista de clientes" con nombres de personas poderosas relacionadas con Epstein.

El Departamento de Justicia y el FBI afirmaron que no existe tal "lista de clientes".

Los seguidores de Trump, a quienes el presidente apoyó en algunos de sus reclamos sin sustento como una supuesta relación entre el expresidente Bill Clinton, y su esposa Hillary, con la muerte de Epstein, ahora exigen más detalles sobre una historia que ha provocado la ira del mandatario, que incluso llamó esta semana "estúpidos" y "débiles" a los republicanos que insisten en el tema.

Con información de AP

