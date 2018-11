El candidato que ni sus hijos quieren que gane por ser "un fanático que hay que parar"

Steve West tiene 64 años, es el candidato republicano a la Asamblea General de Missouri y, según lo han revelado medios locales, tiene en dos de sus tres hijos a sus mayores detractores. Este martes 30 de octubre, a escasos días de las elecciones de mitad de periodo, su hija Emily West contactó el diario The Kansas City Star para hacer público cuán preocupada estaba con el avance de la candidatura de su padre. “Sus visiones son salidas de todo tono, no me lo puedo imaginar a nivel de gobierno”.