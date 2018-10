Sin embargo, Christopher Browning, profesor emeritus de la Universidad de Carolina del Norte y uno de los más respetados y eminentes historiadores del Holocausto, ha escrito recientemente en The New York Review of Books, un detallado ensayo en donde con base en argumentos se adentra en una serie de coincidencias que él identifica entre lo que pasaba en los años 30 con el escalamiento de los nazis en Alemania y la situación política que enfrenta su país, Estados Unidos, bajo el gobierno del presidente Trump.