100 días de la guerra Israel-Hamas: este es el impacto del devastador conflicto contado en cifras

La guerra entre Israel y Hamas cumple 100 días y es por mucho el conflicto más largo, sangriento y destructivo entre los acérrimos enemigos.

Los combates estallaron el 7 de octubre cuando Hamas perpetró un ataque mortal en el sur de Israel. Desde entonces, Israel ha arremetido implacablemente contra la Franja de Gaza con ataques aéreos y una ofensiva terrestre que ha provocado una destrucción sin precedentes, arrasando vecindarios enteros. La ofensiva desplazó a la gran mayoría de los palestinos en Gaza, causó la suspensión de las operaciones en casi la mitad de los hospitales del enclave y provocó una hambruna generalizada, según denuncian observadores de Naciones Unidas.

PUBLICIDAD

El Ejército israelí afirma que ha reducido las operaciones en el norte, la zona más devastada, y que se está limitando a operaciones selectivas basadas en inteligencia. Pero en el sur, donde asegura que se esconden los líderes de Hamas, avanza con todas sus fuerzas. Mientras tanto, la milicia libanesa Hezbollah e Israel han tenido enfrentamientos casi todos los días desde que comenzó la guerra.

A continuación te ofrecemos un panorama de este devastador conflicto armado entre Israel y Hamas a través de las cifras que muestran su impacto, obtenidas del Ministerio de Salud palestino y de funcionarios israelíes, así como de observadores internacionales y grupos de ayuda humanitaria.

Muertes totales

Número de palestinos muertos en Gaza: 23,708

Número de personas muertas en Israel: más de 1,300

Número de palestinos muertos en Cisjordania: 347

Civiles:

Civiles muertos en Gaza: se desconoce el número de víctimas civiles de la guerra. Se cree que dos tercios de los muertos en Gaza son mujeres y menores.

Número de civiles muertos en Israel el 7 de octubre: 790

Personal de la ONU muerto en Gaza: 148

Trabajadores sanitarios muertos en Gaza: al menos 337

Soldados/Milicianos:

Número de soldados israelíes muertos el 7 de octubre: 314

Número de milicianos abatidos por Israel: más de 8,000

PUBLICIDAD

Número de soldados israelíes abatidos en la ofensiva terrestre en Gaza: 188

Número de soldados israelíes muertos en el frente norte: 9

Número de soldados israelíes muertos por fuego amigo o “accidentes” en Gaza y el norte: 29

Destrucción y situación humanitaria en Gaza

Porcentaje de edificios de Gaza probablemente dañados/destruidos: 45-56%

Hospitales en Gaza funcionando parcialmente: 15/36

Civiles palestinos que enfrentan “hambre e inanición catastróficas”: 576,600 (26% de la población)

Porcentaje de edificios escolares en Gaza dañados: más del 69%

Mezquitas dañadas: 142

Iglesias dañadas: 3

Ambulancias dañadas: 121

Estudiantes que quedaron sin clases: 625,000 (100% de los estudiantes)

Heridos

Palestinos heridos en Gaza: 60,005

Palestinos heridos en Cisjordania: más de 4,000

Total de heridos israelíes: 12,415

PUBLICIDAD

Soldados israelíes heridos en ofensiva terrestre: 1,085

Soldados israelíes heridos desde el 7 de octubre: 2,496

Desplazamientos

Número de palestinos desplazados en Gaza: 1.8 millones (85% de la población de Gaza)

Número de israelíes desplazados de las comunidades fronterizas norte y sur: 249,263 (2.6% de la población)

Número de palestinos desplazados en Cisjordania: 1,208

Rehenes y prisioneros

Rehenes tomados por Hamas el 7 de octubre: alrededor de 250

Rehenes que quedan en la Franja de Gaza: 136 (111 hombres, 19 mujeres y 2 niños, de ellos, 121 israelíes y 11 extranjeros).

Municiones

Número de cohetes lanzados hacia Israel: 14,000