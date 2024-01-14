100 días de la guerra Israel-Hamas: este es el impacto del devastador conflicto contado en cifras
A 100 días del estallido de esta guerra, te mostramos un panorama del conflicto a través de algunas cifras que resumen su magnitud, obtenidas del Ministerio de Salud palestino, funcionarios israelíes, observadores internacionales y grupos de ayuda humanitaria. Mira aquí nuestro especial sobre cómo el conflicto detonó un histórico juicio en la Corte Internacional de Justicia.
La guerra entre Israel y Hamas cumple 100 días y es por mucho el conflicto más largo, sangriento y destructivo entre los acérrimos enemigos.
Los combates estallaron el 7 de octubre cuando Hamas perpetró un ataque mortal en el sur de Israel. Desde entonces, Israel ha arremetido implacablemente contra la Franja de Gaza con ataques aéreos y una ofensiva terrestre que ha provocado una destrucción sin precedentes, arrasando vecindarios enteros. La ofensiva desplazó a la gran mayoría de los palestinos en Gaza, causó la suspensión de las operaciones en casi la mitad de los hospitales del enclave y provocó una hambruna generalizada, según denuncian observadores de Naciones Unidas.
El Ejército israelí afirma que ha reducido las operaciones en el norte, la zona más devastada, y que se está limitando a operaciones selectivas basadas en inteligencia. Pero en el sur, donde asegura que se esconden los líderes de Hamas, avanza con todas sus fuerzas. Mientras tanto, la milicia libanesa Hezbollah e Israel han tenido enfrentamientos casi todos los días desde que comenzó la guerra.
Muertes totales
- Número de palestinos muertos en Gaza: 23,708
- Número de personas muertas en Israel: más de 1,300
- Número de palestinos muertos en Cisjordania: 347
Civiles:
- Civiles muertos en Gaza: se desconoce el número de víctimas civiles de la guerra. Se cree que dos tercios de los muertos en Gaza son mujeres y menores.
- Número de civiles muertos en Israel el 7 de octubre: 790
- Personal de la ONU muerto en Gaza: 148
- Trabajadores sanitarios muertos en Gaza: al menos 337
Soldados/Milicianos:
- Número de soldados israelíes muertos el 7 de octubre: 314
- Número de milicianos abatidos por Israel: más de 8,000
- Número de soldados israelíes abatidos en la ofensiva terrestre en Gaza: 188
- Número de soldados israelíes muertos en el frente norte: 9
- Número de soldados israelíes muertos por fuego amigo o “accidentes” en Gaza y el norte: 29
Destrucción y situación humanitaria en Gaza
- Porcentaje de edificios de Gaza probablemente dañados/destruidos: 45-56%
- Hospitales en Gaza funcionando parcialmente: 15/36
- Civiles palestinos que enfrentan “hambre e inanición catastróficas”: 576,600 (26% de la población)
- Porcentaje de edificios escolares en Gaza dañados: más del 69%
- Mezquitas dañadas: 142
- Iglesias dañadas: 3
- Ambulancias dañadas: 121
- Estudiantes que quedaron sin clases: 625,000 (100% de los estudiantes)
Heridos
- Palestinos heridos en Gaza: 60,005
- Palestinos heridos en Cisjordania: más de 4,000
- Total de heridos israelíes: 12,415
- Soldados israelíes heridos en ofensiva terrestre: 1,085
- Soldados israelíes heridos desde el 7 de octubre: 2,496
Desplazamientos
- Número de palestinos desplazados en Gaza: 1.8 millones (85% de la población de Gaza)
- Número de israelíes desplazados de las comunidades fronterizas norte y sur: 249,263 (2.6% de la población)
- Número de palestinos desplazados en Cisjordania: 1,208
Rehenes y prisioneros
- Rehenes tomados por Hamas el 7 de octubre: alrededor de 250
- Rehenes que quedan en la Franja de Gaza: 136 (111 hombres, 19 mujeres y 2 niños, de ellos, 121 israelíes y 11 extranjeros).
Municiones
- Número de cohetes lanzados hacia Israel: 14,000