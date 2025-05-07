¿Sirve el Real ID para cruzar fronteras? ¿Si venció el plazo qué pasa si no lo tengo? ¿Quién lo necesita?

Video En pocos días entra en vigor el Real ID: te decimos por qué es importante y cómo solicitarlo

Después de múltiples prórrogas finalmente venció el plazo para el inicio de la aplicación de la ley Real ID , un estatuto promulgado por el presidente George W. Bush hace dos décadas. Es por eso que a partir del miércoles, las personas necesitarán una tarjeta de identificación que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley para poder abordar vuelos dentro de EEUU, acceder a ciertas instalaciones federales y para otras situaciones en las que las agencias federales pueden requerir una forma de identificación compatible.

Para quienes aún no cuentan con un identificación conforme con los requisitos Real ID, no saben cómo obtener una, o no están seguros si van a necesitar hacerlo, a continuación presentamos cinco cosas que debe saber con ocasión del vencimiento del plazo para la aplicación de la ley Real ID.

¿Qué es la Real ID?

Real ID es un tipo de identificación, en forma de licencia de conducir o de tarjeta de identificación estatal, que cumple con las normas federales y que, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), provee mayor seguridad.

Las normas provienen de las recomendaciones de la Comisión del 11 de septiembre para vitar ataques terroristas y la ley que las contiene fue promulgada en 2005.

Su implementación se suponía que entraría en vigor en 2008, pero fue prorrogada repetidamente por los últimos 17 años.

Michigan, Minnesota, Nueva York, Vermont y Washington emiten licencias de conducir mejoradas (EDL) e identificaciones mejoradas (EID), que son documentos aceptados como alternativas válidas al REAL ID, según el DHS.

Este tipo de identificaciones no se otorgan por defecto; los residentes deben solicitarlas específicamente al renovar o tramitar una nueva licencia y se distinguen por tener un ícono de la bandera de Estados Unidos y la palabra enhanced en la parte superior.

Las EDL y EID también sirven como prueba de identidad y ciudadanía para viajar por tierra o mar a México, Canadá o el Caribe, sin embargo, no sirven para viajar en avión a esos países.

Según la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza de EEUU las Real ID no se pueden usar para cruzar la frontera.

¿Quiénes pueden obtener una Real ID?

Aparte de los ciudadanos estadounidenses, “los no ciudadanos admitidos legalmente para residencia permanente o temporal, los no ciudadanos con estatus de residente permanente condicional, los no ciudadanos con una solicitud de asilo aprobada y los no ciudadanos que han ingresado a los Estados Unidos como refugiados, son elegibles para una licencia o tarjeta de identificación Real ID de período completo”, según indica el Departamento de Seguridad Nacional en su sitio web.

¿Tengo ya una Real ID?

Es posible que ya tenga una licencia de conducir o una tarjeta de identificación estatal que cumpla con los requisitos de Real ID, ya que muchos estados llevan años emitiendo formas de identificación que cumplen con los requisitos.

Las licencias de conducir y tarjetas de identificación estatal que muestran una estrella en su parte frontal, cumplen con los requisitos de Real ID. La estrella puede estar enmarcada en un círculo negro o dorado, completamente rellena o solo el contorno.

Se puede obtener una Real ID aunque se haya vencido el plazo: Sí. Los estados seguirán emitiendo identificaciones conforme a los requisitos de la ley Real ID después del 7 de mayo.

Pero quienes planean viajar dentro del país próximamente y no tienen una Real ID, deberán llevar consigo formas de identificación adicionales aceptadas para poder abordar el vuelo.

Si tiene prisa por obtener una, es posible que no tenga suerte. Varios estados han reportado falta de citas para obtener una Real ID en las últimas semanas, incluyendo oficinas en Nueva Jersey, Illinois y Kentucky, según informó The Associated Press.

¿Qué pasa si no tengo una Real ID?

La secretaría de Seguridad Nacional Kristi Noem dijo el martes que los viajeros que no cumplan con los requisitos de la Real ID a partir del miércoles podrán volar, pero deberán estar preparados para un escrutinio adicional

Noem dijo además que los controles de seguridad también aceptarán pasaportes e identificación tribal cuando venza la fecha límite el miércoles.

“Se les permitirá volar", pero "podrían ser desviados a otra fila, tendrán un paso adicional", dijo Noem.

La TSA enumera las siguientes formas de identificación alternativas a la Real ID en su sitio web:





Pasaporte o tarjeta de pasaporte estadounidense

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero

Tarjeta de Identificación Sanitaria para Veteranos

Tarjetas de viajero confiable del DHS

Identificación del Departamento de Defensa (incluidas las emitidas a dependientes)

Tarjeta de residente permanente

Tarjeta de cruce fronterizo

Identificación con foto válida emitida por una nación tribal/tribu indígena reconocida federalmente, incluyendo las tarjetas tribales mejoradas

Tarjetas HSPD-12 PIV

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá

Credencial de identificación de trabajador de transporte

Tarjeta de Autorización de Empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (I-766)

Credencial de Marino Mercante de EEUU

¿Quién necesita una Real ID?

Nadie está obligado a obtener una Real ID y su necesidad varía según su situación.

La Real ID, sin embargo, es necesaria para poder abordar vuelos dentro de EEUU, acceder a ciertas instalaciones federales y en otras situaciones en las que las agencias federales pueden requerir una forma de identificación compatible, como visitas a centrales nucleares, bases militares u otros lugares con requisitos federales de identificación

Pero la Real ID no hace falta para conducir, votar, recibir beneficios o servicios del gobierno estatal o federal, ingresar a una instalación federal que no requiere identificación como una oficina del Servicio de Correos de EEUU, ir a un hospital o formar parte de un jurado.

Los menores de 18 años no necesitan presentar identificación al volar dentro de EEUU.

Con información de The Associated Press.

