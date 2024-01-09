Cambiar Ciudad
EE.UU.

Rusia revela la detención de un ciudadano estadounidense acusado de delitos de drogas

Según el servicio de prensa del sistema judicial en Moscú, el estadounidense, identificado como Robert Romanov Woodland, fue acusado "de adquisición, detención, fabricación y transporte" de drogas "en gran cantidad", un crimen que se castiga con hasta 20 años de cárcel en Rusia.

Por:
Univision y AFP
Video Rusia libera a la basquetbolista Brittney Griner: EEUU tuvo que acordar un intercambio de prisioneros

Un tribunal de Moscú decretó detención provisional para un ciudadano estadounidense arrestado a principios de mes y perseguido por un asunto de drogas, reveló el martes el servicio de prensa del sistema judicial en la capital de Rusia.

"En una decisión tomada el 6 de enero, el tribunal Ostankinski de Moscú decidió (...) colocar en detención a Robert Romanov Woodland para dos meses, hasta el 5 de marzo de 2024", indicó en un comunicado este servicio.

PUBLICIDAD

Según esta fuente, el estadounidense está acusado "de adquisición, detención, fabricación y transporte" de drogas "en gran cantidad", un crimen punible con hasta 20 años de cárcel en Rusia.

Más sobre Rusia

Trump califica de "gran error" la expulsión de Rusia del G7 en nuevo guiño a Putin
2 mins

Trump califica de "gran error" la expulsión de Rusia del G7 en nuevo guiño a Putin

Mundo
900 drones rusos sobre Ucrania en tres días: Trump pasa de felicitar a Putin a decir que se volvió loco
1:30

900 drones rusos sobre Ucrania en tres días: Trump pasa de felicitar a Putin a decir que se volvió loco

Mundo
Qué pasó en los primeros contactos de paz entre Rusia y Ucrania
7 mins

Qué pasó en los primeros contactos de paz entre Rusia y Ucrania

Mundo
Zelensky: "Aguardamos un cese el fuego desde mañana y (entonces) esperaré a Putin en Turquía el jueves"
5 mins

Zelensky: "Aguardamos un cese el fuego desde mañana y (entonces) esperaré a Putin en Turquía el jueves"

Mundo
El momento antes del accidente de Kazajistán desde dentro del avión: sobreviviente relata el terror
1:36

El momento antes del accidente de Kazajistán desde dentro del avión: sobreviviente relata el terror

Mundo
El antes y el después en la escena del atentado que mató al teniente general ruso Kirillov en Moscú
0:55

El antes y el después en la escena del atentado que mató al teniente general ruso Kirillov en Moscú

Mundo
Con disparos al aire y estatuas derribadas: así celebraron en Siria el fin del gobierno de al-Assad
1:32

Con disparos al aire y estatuas derribadas: así celebraron en Siria el fin del gobierno de al-Assad

Mundo
‘Infierno’, el nuevo ‘misil dron’ de Ucrania que dobla el alcance de los misiles estadounidenses
1:42

‘Infierno’, el nuevo ‘misil dron’ de Ucrania que dobla el alcance de los misiles estadounidenses

Mundo
Misiles norcoreanos usados por Rusia funcionan con chips diseñados en EEUU
1:15

Misiles norcoreanos usados por Rusia funcionan con chips diseñados en EEUU

Mundo
'Oreshnik', la nueva arma con la que Rusia atacó Ucrania en respuesta por los misiles de largo alcance
1:39

'Oreshnik', la nueva arma con la que Rusia atacó Ucrania en respuesta por los misiles de largo alcance

Mundo

Un medio ruso pro-Kremlin, el Komsomolskaya Pravda, informó que Woodland es un ciudadano estadounidense de origen ruso, que fue adoptado por científicos de Estados Unidos y 27 años después regresó a Rusia.

Estadounidenses presos en Rusia y los intercambios de prisioneros

En los últimos años, varios ciudadanos estadounidenses han sido arrestados y condenados a importantes penas de cárcel en Rusia. Washington acusa a Moscú de proceder de esta forma injustamente para intercambiarlos por rusos detenidos en Estados Unidos.

Desde 2018, el exmarine Paul Whelan está encarcelado en Rusia y en 2020 recibió una condena de 16 años de prisión por espionaje.

A finales de marzo de 2023, los servicios de seguridad arrestaron a Evan Gershkovic, periodista estadounidense del diario Wall Street Journal, también por acusaciones de espionaje.

En octubre, la periodista ruso-estadounidense Alsu Kurmasheva, que trabajaba para el medio Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), también fue detenida por distintos cargos, entre ellos difundir "falsas informaciones" sobre el ejército ruso.

En diciembre de 2022, la jugadora de baloncesto estadounidense Brittney Griner, condenada en Rusia por acusaciones de tráfico de cannabis, fue liberada a cambio de Viktor Bout, un comerciante de armas ruso detenido en Estados Unidos.

Video "Esta es la parte oscura de la diplomacia": así logró EEUU la liberación de Brittney Griner de Rusia
Relacionados:
EE.UU.Brittney GrinerCárcelDetenciónDrogasEstados UnidosEspionajeArmas