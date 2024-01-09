Rusia revela la detención de un ciudadano estadounidense acusado de delitos de drogas

Video Rusia libera a la basquetbolista Brittney Griner: EEUU tuvo que acordar un intercambio de prisioneros

Un tribunal de Moscú decretó detención provisional para un ciudadano estadounidense arrestado a principios de mes y perseguido por un asunto de drogas, reveló el martes el servicio de prensa del sistema judicial en la capital de Rusia.

"En una decisión tomada el 6 de enero, el tribunal Ostankinski de Moscú decidió (...) colocar en detención a Robert Romanov Woodland para dos meses, hasta el 5 de marzo de 2024", indicó en un comunicado este servicio.

Según esta fuente, el estadounidense está acusado "de adquisición, detención, fabricación y transporte" de drogas "en gran cantidad", un crimen punible con hasta 20 años de cárcel en Rusia.

Un medio ruso pro-Kremlin, el Komsomolskaya Pravda, informó que Woodland es un ciudadano estadounidense de origen ruso, que fue adoptado por científicos de Estados Unidos y 27 años después regresó a Rusia.

Estadounidenses presos en Rusia y los intercambios de prisioneros

En los últimos años, varios ciudadanos estadounidenses han sido arrestados y condenados a importantes penas de cárcel en Rusia. Washington acusa a Moscú de proceder de esta forma injustamente para intercambiarlos por rusos detenidos en Estados Unidos.

Desde 2018, el exmarine Paul Whelan está encarcelado en Rusia y en 2020 recibió una condena de 16 años de prisión por espionaje.

A finales de marzo de 2023, los servicios de seguridad arrestaron a Evan Gershkovic, periodista estadounidense del diario Wall Street Journal, también por acusaciones de espionaje.

En octubre, la periodista ruso-estadounidense Alsu Kurmasheva, que trabajaba para el medio Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), también fue detenida por distintos cargos, entre ellos difundir "falsas informaciones" sobre el ejército ruso.

En diciembre de 2022, la jugadora de baloncesto estadounidense Brittney Griner, condenada en Rusia por acusaciones de tráfico de cannabis, fue liberada a cambio de Viktor Bout, un comerciante de armas ruso detenido en Estados Unidos.