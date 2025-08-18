Funcionarios imprimieron un documento sobre la cumbre Trump-Putin y lo olvidaron en un hotel

Ocho páginas de documentos con marcas del Departamento de Estado de Estados Unidos e información potencialmente sensible sobre la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin el pasado viernes fueron halladas en el centro de negocios de un hotel en Alaska ese mismo día, antes de la cumbre, en lo que parece ser otra brecha de seguridad de la actual administración.

Sobre las 9:00 am del viernes, tres huéspedes del hotel de cuatro estrellas Captain Cook de Anchorage, a unos 20 minutos de la Base Conjunta Elmendorf-Richardon en donde se reunieron los dos presidentes, encontraron los documentos, que al parecer habían sido impresos por funcionarios del gobierno estadounidense en una de las impresoras públicas del hotel y olvidados allí accidentalmente.

En ellos se puntualizaban detalles de la reunión no divulgados previamente, como ubicaciones precisas y horarios de las reuniones e incluso, números de teléfono de empleados del gobierno de Estados Unidos, según un reporte de la Radio Pública Nacional (NPR), que revisó fotos de los documentos tomadas por uno de los huéspedes, a quienes no identificó pues alegaron temor a represalias.

Estos papeles impresos en una impresora pública de un hotel y abandonados allí son un nuevo incidente de seguridad del gobierno de Trump. En marzo, la cúpula de seguridad y defensa no solo compartió planes ultrasecretos sobre un ataque militar inminente a los rebeldes hutíes de Yemen en un chat de Signal, sino que además añadieron por error a un periodista al chat grupal.

Qué información tenían los documentos sobre la cumbre entre Trump y Putin

De acuerdo con el reporte de NPR, en la primera página se detallaban las reuniones que tendría lugar ese día, el viernes 15 de agosto, incluyendo nombres específicos de las salas en las que ocurrirían, dentro de la base militar de Estados Unidos en Anchorage. También revelaba que Trump pretendía entregarle un regalo a Putin como parte de la ceremonia:

“POTUS al presidente Putin”, decía el documento. “Estatua de escritorio del águila calva americana”, agregaba según citó NPR.

Las páginas dos y cinco enumeraban nombres y teléfonos de tres miembros del personal estadounidense involucrado y de 13 altos cargos de Estados Unidos y Rusia, con la debida aclaración fonética de la pronunciación de los nombres rusos, empezando por: "Mr. Presidente POO-tihn", detalló NPR.

Por su parte, las páginas seis y siete describían cómo se serviría el almuerzo "en honor a su excelencia Vladimir Putin", y quiénes participarían, incluyendo el menú y un diagrama de los asientos que mostraba que Putin y Trump debían sentarse frente a frente. El presidente estadounidense estaría flanqueado por seis miembros de su gabinete: a su derecha el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y a su izquierda el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el enviado especial para misiones de paz Steve Witkoff.

Según los documentos revelados por NPR, el almuerzo consistía en una comida sencilla de tres platos. Sin embargo, el almuerzo finalmente fue cancelado.

La respuesta sobre los documentos internos olvidados

Tras la publicación de NPR, la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, restó importancia el sábado a lo ocurrido, calificando los documentos como un simple “menú de almuerzo de varias páginas” y asegurando que el hecho no comprometía la seguridad, a pesar de que los documentos fueron hallados por huéspedes de un hotel e impresos en la impresora pública del centro de negocios del lugar.

"Es gracioso que NPR publique un menú de almuerzo de varias páginas y lo califique como una 'brecha de seguridad'", declaró Kelly a NewsNation.

Sin embargo, para Jon Michaels, profesor de derecho en UCLA que imparte clases sobre seguridad nacional, este incidente revela una falta de criterio profesional en la preparación de una reunión de alto riesgo.

“Me parece más evidencia de la dejadez y la incompetencia de la administración. Simplemente no dejas cosas en impresoras, es así de simple”, declaró a NPR.

