Trump busca “tomar control” de Washington DC impulsando una falacia sobre la peligrosidad de la ciudad

El gobierno de Donald Trump busca “tomar control” de la seguridad de la capital, Washington DC, impulsando una narrativa falsa de un supuesto descontrol criminal en la ciudad.

Desde la semana pasada, Trump comenzó a anunciar que buscaría desplegar a agentes federales en la ciudad en su intento de asumir el control de tareas que corresponden al gobierno local, encabezado por la demócrata Muriel Bowser.

PUBLICIDAD

El mandatario ha buscado impulsar la idea errónea de que existe un descontrol en el combate de crímenes como asaltos y asesinatos. Aunque sí se registran casos como esos, en el último año los homicidios, robos de vehículos y robos violentos han bajado.

“No es ni de lejos tan peligroso como lo era en la década de 1990, cuando casas abandonadas servían como fumaderos de crack a la vista del Capitolio de Estados Unidos”, dice un análisis de la cadena CNN difundido esta semana tras el anuncio de Trump.

Pese a amenazas, no se registra todavía un amplio despliegue federal en DC

Aunque Trump hizo su última amenaza de despliegue el miércoles, el viernes, por ejemplo, no se observó ningún despliegue mayor de fuerzas federales en la capital.

En la madrugada del viernes, en medio del ruido de los negocios y clubes de la capital, se observó un contingente numeroso, pero no inusual, de patrullas de la policía municipal entre la multitud. En otros locales nocturnos concurridos se vio prácticamente lo mismo. No hubo hasta las primeras horas del viernes una gran presencia de agentes federales de varias agencias.

Eso es lo que el presidente Trump había prometido también el jueves, a partir de la medianoche, en la última medida de su administración para imponer su voluntad en la capital del país.

En resumen, el aumento de las fuerzas del orden para tomar el control de las calles del Distrito de Columbia no pareció desarrollarse según lo previsto.

Un recorrido de dos horas por la ciudad realizado por la agencia AP, que comenzó alrededor de la 1:00 am del viernes, no reveló ninguna presencia policial federal visible, salvo la de miembros del Departamento de Policía Metropolitana, la fuerza policial de la ciudad.

PUBLICIDAD

Eso podría cambiar hacia adelante, pues Trump planea poner en marcha sus planes de larga data de "tomar el control" de una capital que ha criticado repetidamente por ser supuestamente bajo su mirada insegura, sucia y mal administrada.

En una publicación en línea el sábado, el presidente afirmó que la ciudad pronto será una de las más seguras del país y anunció una conferencia de prensa en la Casa Blanca para el lunes, aunque no ofreció detalles.

El viernes por la noche, un funcionario de la Casa Blanca informó que las operaciones del jueves por la noche incluyeron arrestos por posesión de dos armas de fuego robadas, presuntamente fentanilo y marihuana.

El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente. Añadió que más de 120 miembros de diversas agencias federales —el Servicio Secreto, el FBI y el Servicio de Alguaciles— estarían de servicio el viernes por la noche, aumentando así el número de agentes federales involucrados.

"Este es el primer paso para detener el crimen violento que ha estado plagando las calles de Washington, DC", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado.

La alcaldesa Bowser, quien se enfrentó públicamente a Trump en 2020 cuando este solicitó una respuesta masiva de las fuerzas del orden federales para dispersar a las multitudes de manifestantes, no ha dicho ni una palabra pública desde la declaración de Trump.

El Departamento de Policía ha guardado un silencio similar.

Trump anunció su “toma” de DC tras agresión a un funcionario federal

El catalizador de esta última medida presidencial fue el ataque del fin de semana pasado a un exfuncionario de alto perfil del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) por parte de un grupo de adolescentes en un intento de robo de vehículo. La policía arrestó a dos jóvenes de 15 años y busca a otros. Trump reiteró rápidamente sus llamados al gobierno federal para que "tomara el control".

PUBLICIDAD

“Si Washington DC no se organiza rápidamente, no tendremos más remedio que tomar el control federal de la ciudad, gobernarla como debe ser y advertir a los criminales que ya no se saldrán con la suya”, escribió Trump en una publicación en Truth Social. Posteriormente declaró a la prensa que estaba considerando todo, desde derogar la limitada autonomía de Washington DC hasta “desplegar la Guardia Nacional, quizás muy pronto”.

Las amenazas llegan en un momento en que el gobierno de Bowser puede afirmar legítimamente haber reducido el número de homicidios y robos de vehículos, los cuales se dispararon en 2023.

El número de robos de vehículos en general disminuyó significativamente al año siguiente, en 2024, de 957 a poco menos de 500, y va camino de volver a disminuir este año, con menos de 200 registrados hasta ahora a más de la mitad del año.

Sin embargo, la proporción de menores arrestados por robo de vehículos se ha mantenido por encima del 50%, y el gobierno de Bowser ha tomado medidas para frenar un nuevo fenómeno de adolescentes que causan desorden y disturbios en espacios públicos.

Las normas de emergencia aprobadas por el Consejo de Washington DC este verano impusieron restricciones más duras al toque de queda juvenil y autorizó a la jefa de policía, Pamela Smith, a declarar zonas temporales de toque de queda juvenil durante cuatro días consecutivos. En esas zonas, las reuniones de nueve o más menores de 18 años son ilegales después de las 8:00 pm.

Qué facultades tiene Trump para desplegar fuerzas en DC

Trump tiene la facultad de desplegar fuerzas del orden federales en las calles de Washington DC. Podría desplegar la Guardia Nacional, aunque esta no figura entre las 12 agencias participantes mencionadas en su declaración.

PUBLICIDAD

El primer gobierno de Trump convocó a la Guardia Nacional durante las protestas de Black Lives Matter en 2020 y de nuevo el 6 de enero de 2021, cuando sus partidarios tomaron el Capitolio para revertir la victoria legítima del demócrata Joe Biden. En esa ocasión, Trump impulsó la narrativa falsa de que él había ganado la elección, un argumento que fue desechado por funcionarios de su primer gobierno y luego por cortes federales que desestimaron demandas de sus simpatizantes.

Medidas adicionales, como la toma de control del Departamento de Policía, requerirían una declaración de emergencia. Los expertos legales creen que esto probablemente sería impugnado en los tribunales.

Este enfoque encajaría con la pauta general del segundo mandato de Trump, cuando ha declarado estados de emergencia en asuntos que abarcan desde la protección fronteriza hasta los aranceles. En muchos casos, siguió adelante mientras los tribunales lo resolvían.

Imponer un control federal total sobre Washington requeriría una revocación por parte del Congreso de la Ley de Autonomía de 1973. Es una medida que, según Trump, sus abogados están examinando. Esa ley es específica de Washington DC, no de otras comunidades en Estados Unidos que tienen sus propios poderes de autonomía pero generalmente mantienen representación en sus Legislaturas estatales, dijo Monica Hopkins, directora ejecutiva de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles del Distrito de Columbia.

Promulgada por el presidente Richard Nixon, la medida permitió a los residentes de Washington DC elegir a su propio alcalde, concejo y comisionados locales. Anteriormente, el distrito había sido administrado por comisionados designados por el gobierno federal y miembros del Congreso.

PUBLICIDAD

Con información de The Associated Press.

Mira también: