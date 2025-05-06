Kristi Noem dice que viajeros sin REAL ID podrán volar, pero cumpliendo con medidas adicionales

Video Viajeros sin Real ID tendrán controles adicionales para poder volar desde este 7 de mayo, dice Noem

Los viajeros que no posean un REAL ID para la próxima fecha límite de esta semana podrán volar, pero deberán estar preparados para un escrutinio adicional, declaró el martes la secretaria de Seguridad Nacional.

Kristi Noem declaró ante un panel del Congreso que el 81% de los viajeros ya cuentan con identificaciones que cumplen con los requisitos del REAL ID. Añadió que los controles de seguridad también aceptarán pasaportes e identificación tribal cuando venza la fecha límite este miércoles.

“Se les permitirá volar"

Quienes aún no tengan una identificación que cumpla con la ley REAL ID "podrían ser desviados a otra fila, tendrán un paso adicional", dijo Noem.

"Pero se les permitirá volar", añadió. "Nos aseguraremos de que sea lo más sencillo posible".

En todo el país, las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) extendieron su horario para atender la demanda. Sin embargo, a pesar de ello, algunas personas esperaron horas el martes para obtener una REAL ID antes de la largamente retrasada fecha límite.

Renel Leggett, una estudiante universitaria de West Chester, Pensilvania, pasó horas obteniendo su REAL ID y no estaba satisfecha con ello. “Llevo tres horas aquí para conseguir una identificación cuando ya tenía una que debería haberme durado hasta 2029”, dijo Leggett.

¿Qué es el REAL ID?

REAL ID es una licencia o tarjeta de identificación estatal que cumple con las normas federales y que, según el Departamento de Seguridad Nacional, es una forma de identificación más segura. Fue una recomendación de la Comisión del 11-S y se promulgó en 2005.

La comisión recomendó al gobierno que estableciera estándares de seguridad para las licencias de conducir y las identificaciones estatales. Su implementación se suponía que entraría en vigor en 2008, pero se ha retrasado repetidamente.

Además de necesitar un REAL ID para volar dentro del país, también se necesitará para acceder a ciertos edificios e instalaciones federales.

En las últimas semanas, Noem ha estado advirtiendo al público estadounidense sobre la próxima fecha límite. En un anuncio televisivo emitido por el Departamento de Seguridad Nacional, advirtió que estas identificaciones eran necesarias para viajar en avión y entrar en edificios públicos, y añadió: "Estas identificaciones mantienen a nuestro país seguro".

Una licencia de conducir que cumple con la normativa REAL ID tiene un símbolo (en la mayoría de los estados, una estrella) en la esquina superior de la tarjeta.

En la Oficina de Servicios al Conductor de Jackson, Mississippi, no había largas filas el martes y la gente recibía sus identificaciones REAL ID con bastante rapidez.

Marion Henderson comentó antes de ir que planeaba viajar a California, Michigan, Chicago y Nueva York este año y quería estar preparada.

"Aunque tengo mi licencia, ahora que es obligatoria, quería tramitarla" antes de la fecha límite, declaró Henderson.

