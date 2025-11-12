Trump defiende las visas H-1B para importar talento semanas después de anunciar una tasa de $100,000

Semanas después de firmar una proclamación para imponer una tasa de $100,000 a las visas H-1B, el presidente Donald Trump defendió su existencia porque EEUU carece de "ciertos talentos" para cubrir la demanda de trabajadores especializados. Lo hizo al ser presionado en una entrevista con la conservadora Laura Ingraham de Fox News sobre si su administración reduciría el programa, respondió: "No, no tienes ciertos talentos".

El visado H-1B genera preocupación para muchos, especialmente en la misma base de votantes del presidente Trump, que considera que traer trabajadores extranjeros para llenar plazas en Estados Unidos puede desplazar a los empleados estadounidenses.

En la entrevista publicada este martes, Ingraham le dijo al presidente que para "aumentar los salarios" de los trabajadores estadounidenses, "no se puede inundar el país con decenas de miles o cientos de miles de trabajadores extranjeros".

"También tienes que traer talento", respondió Trump.

"Tenemos muchos talentos aquí... ¿No tenemos gente con talento aquí?", replicó la entrevistadora

"No, no los tienes, no tienes... no tienes ciertos talentos, y la gente tiene que aprender", argumentó el presidente al sostener que se requiere importar personal muy cualificado cuando el país tiene carencias, que pueden, además, ser enseñadas por esos talentos extranjeros.

El programa de Visas H-1B permite a empresas en Estados Unidos emplear temporalmente a trabajadores extranjeros en trabajos especializados, que pueden incluir ingenierías, matemáticas, ciencias sociales, medicina, especialidades empresariales y otras tareas especializadas.

La necesidad de habilidades específicas ha dividido a sectores conservadores, con líderes empresariales como Elon Musk, que defienden ese tipo de visados y las consideran vitales. Otras voces, critican esas visas argumentando que se usan para traer trabajadores extranjeros especializados a más bajo costo salarial que lo que se pagaría a un estadounidense con las mismas habilidades, a pesar de que el trámite incluye que el Departamento de Trabajo certifique que el salario no será menor que el que reciben los estadounidenses con puestos equivalentes.

Trump, pese a que es una de las voces más estridentes en contra de la inmigración, explicó que no es posible simplemente "sacar a personas de la fila de desempleo", que quizás no han trabajado en años, e insertarlas en una fábrica para producir artículos complejos.

“No se puede decir simplemente que un país llega, invierte 10,000 millones de dólares para construir una planta y sacar del desempleo a personas que llevan cinco años sin trabajar, y que van a empezar a fabricar sus misiles. No funciona así”, dijo el presidente.

Trump citó un ejemplo específico para justificar la necesidad de trabajadores extranjeros especializados: una redada de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) que ocurrió en una instalación de Hyundai en Georgia en septiembre, donde se arrestó y deportó a cientos de contratistas surcoreanos por su estatus migratorio.

Trump explicó que la instalación en Georgia estaba en las primeras etapas de producción de baterías y que esa fabricación es un proceso "muy complicado, peligroso" y propenso a "explosiones". Los trabajadores surcoreanos detenidos habían pasado "toda su vida" fabricando baterías. Según el presidente, estas personas eran esenciales para construir la planta de baterías e incluso para "enseñar a la gente cómo hacerlo".