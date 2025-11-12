Cambiar Ciudad
Donald Trump

Trump defiende las visas H-1B para importar talento semanas después de anunciar una tasa de $100,000

Durante una entrevista con Fox, y pese a su postura antiinmigración, Trump defendió la necesidad de las visas H-1B porque hace falta atraer a EEUU ciertos talentos. En septiembre firmó una proclamación para disparar la tasa que pagan los solicitantes.

Univision picture
Por:Univision
Video Trump sugiere extender los préstamos hipotecarios a 50 años: expertos explican qué tan viable es

Semanas después de firmar una proclamación para imponer una tasa de $100,000 a las visas H-1B, el presidente Donald Trump defendió su existencia porque EEUU carece de "ciertos talentos" para cubrir la demanda de trabajadores especializados. Lo hizo al ser presionado en una entrevista con la conservadora Laura Ingraham de Fox News sobre si su administración reduciría el programa, respondió: "No, no tienes ciertos talentos".

El visado H-1B genera preocupación para muchos, especialmente en la misma base de votantes del presidente Trump, que considera que traer trabajadores extranjeros para llenar plazas en Estados Unidos puede desplazar a los empleados estadounidenses.

PUBLICIDAD

En la entrevista publicada este martes, Ingraham le dijo al presidente que para "aumentar los salarios" de los trabajadores estadounidenses, "no se puede inundar el país con decenas de miles o cientos de miles de trabajadores extranjeros".

"También tienes que traer talento", respondió Trump.

Más sobre Donald Trump

Cómo el fin del cierre del gobierno traerá de nuevo el fantasma del caso Epstein sobre Trump
5 mins

Cómo el fin del cierre del gobierno traerá de nuevo el fantasma del caso Epstein sobre Trump

Política
De aliada fiel a "perdió el rumbo": ¿qué hay detrás de la pelea de Trump con Marjorie Taylor Greene?
7 mins

De aliada fiel a "perdió el rumbo": ¿qué hay detrás de la pelea de Trump con Marjorie Taylor Greene?

Política
Gobierno de Trump | Últimas noticias en vivo | Grupo de ataque del portaviones USS Gerald R. Ford se acerca al Caribe
6 Historias
Liveblog

Gobierno de Trump | Últimas noticias en vivo | Grupo de ataque del portaviones USS Gerald R. Ford se acerca al Caribe

Política
Open Enrollment | El acuerdo para reabrir el gobierno deja fuera los subsidios para seguros médicos: qué podría pasar ahora
5 mins

Open Enrollment | El acuerdo para reabrir el gobierno deja fuera los subsidios para seguros médicos: qué podría pasar ahora

Política
Qué viene ahora tras la aprobación en el Senado del proyecto para poner fin al cierre del gobierno
9 mins

Qué viene ahora tras la aprobación en el Senado del proyecto para poner fin al cierre del gobierno

Política
Senado aprueba proyecto para poner fin al cierre de gobierno más largo de la historia: pasa a la Cámara de Representantes
7 mins

Senado aprueba proyecto para poner fin al cierre de gobierno más largo de la historia: pasa a la Cámara de Representantes

Política
Qué contiene y qué obstáculos enfrenta la propuesta en el Senado para poner fin al cierre del gobierno
6 mins

Qué contiene y qué obstáculos enfrenta la propuesta en el Senado para poner fin al cierre del gobierno

Política
Senado da luz verde a que avance un proyecto para acabar con el cierre del gobierno más largo de la historia
4 mins

Senado da luz verde a que avance un proyecto para acabar con el cierre del gobierno más largo de la historia

Política
Algunos electores sienten con Trump el mismo descontento económico que hace un año los llevó a votar por él
6 mins

Algunos electores sienten con Trump el mismo descontento económico que hace un año los llevó a votar por él

Política
¿'America First' dividida? Cómo una entrevista desató furia en el movimiento MAGA
6 mins

¿'America First' dividida? Cómo una entrevista desató furia en el movimiento MAGA

Política

"Tenemos muchos talentos aquí... ¿No tenemos gente con talento aquí?", replicó la entrevistadora

"No, no los tienes, no tienes... no tienes ciertos talentos, y la gente tiene que aprender", argumentó el presidente al sostener que se requiere importar personal muy cualificado cuando el país tiene carencias, que pueden, además, ser enseñadas por esos talentos extranjeros.

Las baterías de Georgia y la redada en la planta

de Hyundai

El programa de Visas H-1B permite a empresas en Estados Unidos emplear temporalmente a trabajadores extranjeros en trabajos especializados, que pueden incluir ingenierías, matemáticas, ciencias sociales, medicina, especialidades empresariales y otras tareas especializadas.

La necesidad de habilidades específicas ha dividido a sectores conservadores, con líderes empresariales como Elon Musk, que defienden ese tipo de visados y las consideran vitales. Otras voces, critican esas visas argumentando que se usan para traer trabajadores extranjeros especializados a más bajo costo salarial que lo que se pagaría a un estadounidense con las mismas habilidades, a pesar de que el trámite incluye que el Departamento de Trabajo certifique que el salario no será menor que el que reciben los estadounidenses con puestos equivalentes.

PUBLICIDAD

Trump, pese a que es una de las voces más estridentes en contra de la inmigración, explicó que no es posible simplemente "sacar a personas de la fila de desempleo", que quizás no han trabajado en años, e insertarlas en una fábrica para producir artículos complejos.

“No se puede decir simplemente que un país llega, invierte 10,000 millones de dólares para construir una planta y sacar del desempleo a personas que llevan cinco años sin trabajar, y que van a empezar a fabricar sus misiles. No funciona así”, dijo el presidente.

Video Gobierno Trump planea cobrar $100,000 por cada solicitud de visa H-1B: esto se sabe

Trump citó un ejemplo específico para justificar la necesidad de trabajadores extranjeros especializados: una redada de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) que ocurrió en una instalación de Hyundai en Georgia en septiembre, donde se arrestó y deportó a cientos de contratistas surcoreanos por su estatus migratorio.

Trump explicó que la instalación en Georgia estaba en las primeras etapas de producción de baterías y que esa fabricación es un proceso "muy complicado, peligroso" y propenso a "explosiones". Los trabajadores surcoreanos detenidos habían pasado "toda su vida" fabricando baterías. Según el presidente, estas personas eran esenciales para construir la planta de baterías e incluso para "enseñar a la gente cómo hacerlo".

“En Georgia, realizaron redadas porque querían expulsar a los inmigrantes ilegales; tenían gente de Corea del Sur que se había dedicado toda su vida a fabricar baterías”, apuntó.

Relacionados:
Donald TrumpVisasInmigración

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Cómplices
Gratis
Tráiler: Pacto de sangre (Temporada 2)
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX