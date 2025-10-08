Tarifa de $100,000 para la visa H-1B de Trump amenaza escuelas y hospitales rurales que dependen de inmigrantes

Video ¿Cuál es el impacto de la tarifa impuesta de $100,000 para solicitar la visa H-1B? Te contamos

Cuando Rob Coverdale asumió su cargo en 2023 como superintendente de la Escuela Tribal Crow Creek (K-12) en Dakota del Sur, había 15 puestos docentes vacantes.

En nueve meses, había cubierto esas vacantes con profesores filipinos, la mayoría de los cuales llegaron con la visa H-1B, una visa para trabajadores cualificados en ocupaciones especializadas. “Contratamos a los profesores con la visa H-1B porque simplemente no teníamos otros solicitantes para esos puestos”, declaró Coverdale.

“Así que, desde luego, no les están quitando puestos a los estadounidenses. Están cubriendo puestos que, de otro modo, simplemente no habríamos cubierto”. Ahora, una nueva tarifa de $100,000 para las solicitudes de visa H-1B representa un problema para quienes, como Coverdale, viven en zonas rurales del país y dependen de inmigrantes para cubrir vacantes en profesiones cualificadas como la educación y la atención médica.

La administración Trump anunció la tarifa el 19 de septiembre, argumentando que los empleadores estaban reemplazando a los trabajadores estadounidenses con talento extranjero más barato.

Desde entonces, la Casa Blanca ha declarado que la tarifa no se aplicará a los titulares de visas existentes y ha ofrecido un formulario para solicitar exenciones. Las visas H-1B se asocian principalmente con trabajadores tecnológicos de India. Las grandes empresas tecnológicas son las principales usuarias de la visa, y casi tres cuartas partes de los trabajadores aprobados son de la India.

Sin embargo, hay trabajadores esenciales, como profesores y médicos, que no entran en esta categoría.



Durante la última década, Estados Unidos se ha enfrentado a una escasez de personal en estos y otros sectores. Uno de cada ocho puestos en escuelas públicas está vacante o es ocupado por profesores sin certificación, y la Asociación Médica Estadounidense proyecta una escasez de 87,000 médicos en la próxima década.

Esta escasez suele ser mayor en comunidades rurales pequeñas que tienen dificultades para cubrir puestos de trabajo debido a los bajos salarios y a menudo carecen de necesidades básicas como compras y alquiler de viviendas. Las visas H-1B y J-1 ofrecen a las comunidades la opción de contratar inmigrantes con capacitación y certificación avanzadas.

Las visas J-1 son visas de corto plazo para programas de intercambio cultural que no están sujetas a la nueva tarifa, pero, a diferencia de la H-1B, no ofrecen una vía para obtener la residencia permanente. Si bien las grandes empresas podrían absorber la nueva tarifa, esta no es una opción para la mayoría de las comunidades rurales, afirmó Melissa Sadorf, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Educación Rural.

“Realmente es potencialmente el costo del salario y las prestaciones de un profesor, tal vez incluso de dos, dependiendo del estado”, explicó. “Asignar ese precio a una sola contratación simplemente pone ese puesto fuera del alcance de los presupuestos rurales”.

Una coalición de proveedores de atención médica, grupos religiosos y educadores presentó una demanda el viernes para detener la tarifa de la visa H-1B, alegando que perjudicaría a hospitales, iglesias, escuelas e industrias que dependen de la visa. El Departamento de Seguridad Nacional declinó hacer comentarios y remitió las consultas a su sitio web.

Llenando aulas donde los estadounidenses no van

Coverdale comentó que lugares como Stephan, donde se encuentra Crow Creek, tienen dificultades para atraer trabajadores, en parte debido a su aislamiento. Stephan está a casi una hora en coche del Walmart más cercano o de cualquier tienda de ropa, comentó.

“Cuanto más lejos estás, más difícil es para el personal llegar a la escuela y atender a los alumnos”, dijo. Entre las contrataciones de Coverdale se encuentra Mary Joy Ponce-Torres, quien tenía 24 años de experiencia docente en Filipinas y ahora enseña historia en Crow Creek. Fue una adaptación cultural, pero Ponce-Torres comentó que ha hecho amigos y que Stephan ahora es su segundo hogar.

“Vengo de una escuela privada”, dijo. “Cuando llegué aquí, vi que era más como una zona rural... pero quizás también buscaba el mismo ambiente, la misma atmósfera donde puedo tomarme mi tiempo, tomarme las cosas con más calma”. Muchos inmigrantes como Ponce-Torres dejan atrás a sus familias para buscar la experiencia y los mejores salarios que ofrece un trabajo en Estados Unidos. Sean Rickert, superintendente del Distrito Escolar Unificado de Pima, Arizona, afirmó que dejaría de buscar maestros con visa H-1B si se impusiera la nueva tarifa. "Simplemente no tengo el dinero", declaró.

Aunque las escuelas también pueden usar visas J-1 para contratar maestros inmigrantes, esto aumenta la rotación debido a su corta duración. “Es fundamental encontrar personal permanente, personas que puedan comprar una vivienda y que puedan integrarse en nuestra comunidad”, dijo George Shipley, superintendente de las Escuelas Bison en la ciudad de Bison, Dakota del Sur. “Por eso, la visa H-1B abre esa posibilidad. En mi opinión, es fundamental hacer la transición de las visas J-1 a la H-1B”.

Sin suficiente personal, las escuelas podrían contratar maestros sin certificación, combinar clases, aumentar la carga de trabajo de los administradores de educación especial o eliminar algunos cursos. Shipley explicó que cualquier escasez futura de maestros en Bison obligaría a que algunas clases se impartan en línea. La dependencia rural de los maestros inmigrantes se concentra en especialidades más difíciles de cubrir, explicó Sadorf. “Es mucho más difícil encontrar un maestro de matemáticas avanzado de preparatoria calificado que cubrir una plaza en un segundo o tercer grado de primaria”, concluyó.

Cerrando la brecha en la escasez de médicos en el país

El costo podría ser un "gran problema" para la atención médica, afirmó Bobby Mukkamala, presidente de la Asociación Médica Estadounidense y médico en Flint, Michigan. Sin suficientes médicos, los pacientes tendrán que conducir más lejos y esperar más tiempo para recibir atención.

Una cuarta parte de los médicos del país son graduados internacionales de medicina, según la AMA. "Va a ser terrible para la escasez de médicos, especialmente en las zonas rurales", declaró Mukkamala, cuyos padres llegaron a Estados Unidos como graduados internacionales de medicina.

"Quienes se gradúan aquí y quieren ejercer la medicina, obviamente tienen una opción: elegirán Detroit, Chicago, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco... Aquí es donde todos van". Las principales sociedades médicas han pedido a la administración Trump y a los legisladores que eximan del pago del costo a los trabajadores sanitarios inmigrantes.

“Dados los desafíos financieros y de personal que nuestros hospitales ya enfrentan, el aumento de las tarifas de petición descritas en la Proclamación del 19 de septiembre probablemente impediría que muchos de ellos continúen reclutando personal de atención médica esencial y podría forzar una reducción en los servicios que pueden brindar”, dijo la Asociación Estadounidense de Hospitales en un comunicado.