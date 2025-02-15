El gobierno de Trump despidió a cientos de expertos del arsenal nuclear de EEUU. Ahora quiere volver a contratarlos, pero no tiene sus datos

Video “Quiero que cierres la boca”: el video viral del hijo de Musk hablándole a Trump

Cientos de trabajadores de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA, en inglés) que estaban a cargo de programas nucleares fueron despedidos esta semana como parte de los drásticos recortes aplicados por el gobierno de Donald Trump.

De acuerdo con reportes, los despidos en esa agencia, un órgano semiautónomo del Departamento de Energía, habrían afectado a entre 300 y 400 trabajadores.

En total, del Departamento de Energía (DOE en inglés) fueron despedidos entre 1,200 y 2,000 trabajadores, según un reporte de Reuters. El gobierno de Trump ha llevado a cabo miles de despidos a una gran velocidad, desatando críticas por parte de los demócratas en el Congreso.

Trump dio autoridad al nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) , a cargo del multimillonario y cercano aliado del republicano Elon Musk, para recomendar y en muchos casos ejecutar los despidos. Organizaciones de defensa de los derechos laborales de trabajadores federales han interpuesto demandas en contra de las medidas.

Muchos de los funcionarios cesados de la NNSA aún estaban en un periodo de prueba, pero tenían funciones clave en áreas de supervisión y manejo del arsenal nuclear estadounidense. Los funcionarios en periodo de prueba regularmente carecen de las protecciones laborales de quienes ya cuentan con una planta federal.

De acuerdo con la revista Fortune, el gobierno federal decidió revertir los despidos de quienes habían sido dados de baja durante la semana porque estos empleados tenían acceso a información confidencial del área nuclear.

Pero, según la cadena NBC News, el gobierno de Trump está enfrentando dificultades para notificarles de la reversión de sus despidos, ya que no tenía los datos de contacto de muchos de ellos.

Agencia nuclear dice que no tiene manera de contactar a quienes fueron cesados, según reportes

NBC News citó un correo electrónico enviado a trabajadores de NNSA notificándoles que no tenía manera de comunicarle a los funcionarios cesados que sus despidos estaban siendo rescindidos.

"Las cartas de despido de algunos empleados en periodo de prueba de la NNSA están siendo rescindidas, pero no tenemos una buena manera de ponernos en contacto con ese personal”, dice el correo citado por NBC News.

De acuerdo con el reporte noticioso, los despidos que estaban siendo cancelados habían sido notificados apenas este jueves. El gobierno de Trump de inmediato canceló el acceso de esos empleados a sus correos electrónicos institucionales.

La cadena CNN reportó que funcionarios con nombramientos políticos del DOE habían ejercido presión a funcionarios de Recursos Humanos de la agencia para justificar los despidos con reportes de “mal desempeño”. Ante las presiones, dos trabajadores del área de Recursos Humanos renunciaron a la agencia el viernes, de acuerdo con el reporte de CNN.

La NNSA juega un papel clave en la supervisión del arsenal nuclear del país, por lo que su adecuado funcionamiento es crucial para la seguridad nacional.

“Protege a nuestra nación diseñando y entregando un arsenal nuclear estadounidense seguro, confiable y eficaz; Forja soluciones que permitan la seguridad y la estabilidad globales a través de la no proliferación, la contraproliferación y la respuesta de emergencia”, dice la descripción de la agencia en su propio sitio web.

Los actuales encargados de la agencia pidieron ayuda a los empleados de la NNSA para contactar a quienes habían sido despedidos pero que ahora estaban siendo llamados de regreso.

"Trabajen con sus supervisores para enviar esta información (una vez que la obtengan) a los correos electrónicos de contacto personal de las personas”, dice el correo, de acuerdo con NBC. La cadena dijo que el Departamento de Energía no respondió a solicitudes del medio de comunicación sobre el tema.

Expertos expresan preocupación por los recortes en la agencia nuclear

Jill Hruby, ex administradora de la NNSA durante la administración del demócrata Joe Biden, dijo a Fortune que los despidos en la agencia eran preocupantes ya que esos puestos estaban ocupados por personas que tenían autorizaciones de seguridad de alto nivel.

“Es probable que estas personas nunca regresen a trabajar para el gobierno”, dijo Hruby en una entrevista telefónica con el medio. "Hemos tenido un programa muy activo que requiere un aumento de nuestro personal, por lo que los despidos indiscriminados de personas serán realmente difíciles en los próximos años".

Según un reporte de Bloomberg, los recortes más drásticos dentro del Departamento de Energía fueron aplicados por el DOGE a la Oficina de Demostraciones de Energía Limpia, que estaba a cargo de programas de captura de carbono, hidrógeno y de proyectos nucleares avanzados.

De esa área fueron eliminados el 25% de los trabajadores. También fueron despedidas decenas de personas del Consejo General del Departamento de Energía y unos 20 empleados de la Oficina de Implementación de la Red, que supervisa proyectos de miles de millones de dólares.

También fueron despedidos decenas de trabajadores de los departamentos de Fabricación y Cadenas de Suministro de Energía, de Ciberseguridad, de Seguridad Energética y de Respuesta a Emergencias, reportó Bloomberg.

Administradora interina de NNSA dice que muchos de los funcionarios despedidos podrían volver

De acuerdo con CNN, la administradora interina de la NNSA, Teresa Robbins, dijo en una reunión el viernes al personal de la agencia que la mayoría o todos aquellos que habían sido cesados podrían ser llamados de regreso.

Robbins agregó que quienes habían perdido sus accesos a la red de la agencia y a los sistemas internos podrían recuperarlos.

Sin embargo aún no existe claridad de la cantidad de funcionarios cesados que podrían volver.

Tras una solicitud de CNN al DOE sobre la caótica situación en la NNSA, un vocero del DOE dijo: "El Departamento de Energía continuará con su misión crítica de proteger nuestra seguridad nacional y disuasión nuclear en el desarrollo, modernización y administración de la empresa de armas atómicas de Estados Unidos, incluido el uso pacífico de la tecnología nuclear y la no proliferación".

