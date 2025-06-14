Experta: "Este desfile se trata de complacer al presidente. Trump piensa que el poder militar es un reflejo de su poder personal"

Video Protestas en Los Ángeles: despliegan otros 2,000 soldados de la Guardia Nacional y 700 marines

La idea de un desfile militar en la administración Trump nació en 2017, cuando el presidente, en su primer mandato, quedó impresionado con las celebraciones del Día de La Bastilla en Francia.

Pero ahora, en 2025, se organizó una parada para este sábado 14 de junio, con el argumento del 250 aniversario del Ejército. Y, justamente ese día, también es el cumpleaños 79 del presidente.

El desfile tendrá lugar en las calles de Washington DC, en un clima de protestas desatadas por las duras redadas migratorias en California, y con acusaciones del gobernador de ese estado y de senadores de un creciente "autoritarismo" por parte de Trump, tras menos de cuatro meses de su segundo gobierno.

La Casa Blanca y el Pentágono han restado importancia a que ambas celebraciones tengan lugar el mismo día y han tratado de desvincular el desfile con el cumpleaños.

"El desfile será un homenaje digno al servicio, el sacrificio y la abnegación de los valientes hombres y mujeres que han portado el uniforme y dedicado sus vidas a defender el mayor experimento de libertad conocido por la humanidad", dijo la Casa Blanca en un comunicado hace días.

Pero para analistas como Yvonne Chiu, investigadora visitante del Centro Jeane Kirkpatrick, del American Enterprise Institute, un think tank de centro-derecha con sede en la capital, la coincidencia no parece ser causal.

" Este desfile en particular se trata de complacer al presidente", afirma en entrevista con Univision Noticias.

" Si la administración Trump estuviera atenta a la óptica y si le importara la óptica, habría elegido un día diferente. Pero, creo que el punto es que no les importaba tanto la óptica, o que esto es intencional".

Yvonne Chiu, doctora en Ciencias Políticas de Berkeley e investigadora visitante del Centro Jeane Kirkpatrick, del American Enterprise Institute. Imagen Cortesía/American Enterprise Institute



Chiu es una académica especializada en temas de defensa estratégica, autoritarismo y justicia global y ha sido investigadora investigadora del think tank conservador Hoover Institution, de la Universidad de California, Berkeley, de la Fundación John Templeton y del Liberty Fund.

Actualmente, es también profesora asociada en la Escuela de Guerra Naval de EEUU y miembro directivo de la Sociedad Internacional de Ética Militar.

¿Cuál es el significado de este desfile militar para los Estados Unidos, considerando el momento político que vive el país en la actualidad?

El desfile no está dirigido a un público en el extranjero en sí. Puede que la administración piense que sirva para emitir señales a otros países, sus adversarios y aliados extranjeros, pero los desfiles militares no son muy buenos para eso, especialmente para un país como Estados Unidos.

Todo el mundo sabe que Estados Unidos tiene muchas capacidades militares, tanto nuestros aliados como nuestros enemigos. Así que no se trata de que el desfile sirva realmente para demostrar el armamento o las capacidades del país, sino para reforzar a la audiencia nacional.

El desfile podría hacer varias cosas. Podría intentar promocionar el Ejército, podría generar algo más de patriotismo entre la población... pero creo que este desfile en particular se trata de complacer al presidente. A Trump le gustan las exhibiciones de poder militar, le gusta verlas, y piensa que el poder militar estadounidense es un reflejo de su poder personal, y este desfile tiene mucho que ver con eso.

Si no se tratara de eso, si se tratara de algo más universal, como promover el nacionalismo cívico entre la población, habría elegido un desfile en otro día.

¿Por qué es sospechoso tener una gran demostración militar el día del cumpleaños de un presidente? Los críticos han dicho que podría encerrar el deseo de comandar a los militares a su voluntad.

Creo que es algo que le gustaría hacer. Todavía no tiene ese poder, las instituciones en los Estados Unidos todavía se mantienen, por ahora. La relación civil-militar en los EEUU sigue siendo bastante robusta, pero él lo está intentando, si nos fijamos en su patrón de comportamiento o sus discursos, como en la graduación de West Point el mes pasado.

Son un montón de otras cosas como este desfile, como el envío de tropas a Los Ángeles tan rápido, antes de que la policía local tuviera la oportunidad de tratar de calmar las protestas. Todo eso es parte de su deseo de hacer a los militares personalmente leales a él. Aún no lo ha logrado, el Ejército de EEUU sigue siendo no partidista, sigue siendo políticamente neutral. Pero él está tratando de cambiar eso.

El presidente Donald Trump llega para hablar en Fort Bragg, el martes 10 de junio de 2025, en Fort Bragg, Carolina del Norte. Imagen Alex Brandon/AP

Este tipo de comportamiento con los militares es visto con frecuencia en países como Rusia, China, Corea del Norte, u otros más pequeños como Cuba o Venezuela. Regímenes en los que existe un concepto de que el partido político, los militares y el Estado son una sola entidad. ¿Existe la posibilidad de que esto pueda ocurrir en el mediano o largo plazo en Estados Unidos?

Creo que todo es posible a largo plazo. Ahora mismo, hay gente que dice que ya estamos ahí, y no pienso que eso sea cierto. Pero, por supuesto, hay una posibilidad y cuanto más se esfuerce la administración en personalizar el Ejército, y por más tiempo, más posibilidades hay.

Así que estamos en un momento en el que es realmente importante para la gente que trabaja en la administración Trump, para las otras ramas del gobierno —como el Congreso, el poder judicial, para los militares, como institución, y para el pueblo estadounidense— de tomar nota de lo que está sucediendo y protegerse de eso, porque todavía estamos en las primeras etapas. Pero cualquier cosa podría suceder si esto se prolonga lo suficiente.

¿Esto es una señal de debilitamiento de la democracia en EEUU?

Esto no es exclusivo de la democracia estadounidense. Es una debilidad de todas las democracias. Y uno de los grandes retos de la democracia es que puede servir a muchos propósitos realmente importantes. Refleja algunos valores realmente esenciales, pero también, también hay vulnerabilidades en el sistema y esta resulta ser una.

Las democracias, a nivel global, están en un mal momento desde hace quizás un par de décadas..

Sí, y este es uno de los grandes desafíos de la democracia. En realidad, la gente tiene que trabajar mucho más duro para mantener este sistema que tenemos, que en otros tipos de gobiernos.

¿Cuál es el sentimiento de los militares estadounidenses sobre este desfile y sobre el despliegue de tropas en California para enfrentar protestas que reclaman aspectos básicos de una democracia, como la justicia o el debido proceso?

Los militares no están diciendo mucho. No hablan de esto en público, porque se supone que no deben hacerlo. Pero en privado, mi sensación es que hay un montón de sentimientos encontrados y que abarcan todo el espectro.

Hay miembros del Ejército que están muy descontentos con la forma en que el desfile se está utilizando. No están contentos tampoco con la rapidez con la que se recurrió a la Guardia Nacional. El envío de marines a las protestas, en especial, parece muy injustificado y es realmente solo teatro político.

También hay militares que respaldan esto, que ven el desfile militar como una buena oportunidad para mostrar las cosas maravillosas del Ejército de EEUU, demostrar todos sus logros o que piensan que los militares deben ser enviados a estas protestas en Los Ángeles.

En EEUU estos desfiles no ocurren con frecuencia. Históricamente, ¿cuál ha sido el papel de los militares en estos eventos, y qué rol se espera deban tener?

Los grandes desfiles militares no ocurren con mucha frecuencia. Es decir, hay muchos desfiles en todo el país todo el tiempo, pero uno grande y principal es muy raro, excepto cuando Estados Unidos ha ganado una guerra. O durante la Guerra Fría, que tuvimos grandes desfiles con las inauguraciones de los presidentes John F. Kennedy (1961) y Dwight Eisenhower (1957), pero eso fue bajo el espectro de la aniquilación en una guerra nuclear.

Tanques medios del ejército avanzan por la Avenida Pennsylvania durante el Desfile Inaugural del Presidente Dwight D. Eisenhower, el 21 de enero de 1953, en Washington DC. Los tanques delanteros giran hacia la calle 15 en dirección a la tribuna de revista instalada frente a la Casa Blanca. Imagen Anónimo/AP



EEUU tradicionalmente ha rehusado tener grandes desfiles militares, pero eso no significa que no podría tenerlos.

Hay repúblicas, como Francia, que tienen sus grandes desfiles, y tienen la celebración del Día de la Bastilla cada año. La diferencia es que, para Francia, es un asunto normal, y es un evento antiguo donde queda claro que los militares están demostrando una función en el Estado. No están pensados para exhibir nada personal sobre el presidente francés.

Estados Unidos podría desarrollar un ritual cívico como un desfile militar que pueda ayudar a unir a las personas cada año. Luego la interrogante es si esa es la mejor forma de lograrlo, o si podrías tener algún otro tipo de evento que sirva al mismo propósito. Y si vas a tener un desfile militar, si quieres iniciar es atradición, no debería elegirse un día que coincida con el cumpleaños del presidente.

Deberías escoger un día diferente, por ejemplo, el 4 de julio, que es el nacimiento de la nación estadounidense, y es solo tres semanas después. Yo estaría feliz de darle una oportunidad a eso.

¿Pudo haber sido el 4 de julio de 2026, cuando se celebrará el aniversario 250 de la democracia estadounidense?

Claro. Si la administración Trump estuviera atenta a la óptica y si le importara, habría elegido un día diferente. Pero creo que el punto es que no les importaba o que esto es intencional.

¿Qué está buscando el presidente Trump con este desfile? ¿Qué significado tiene esto para EEUU a largo plazo?

Es muy incierto lo que podría pasar a la larga. Si se tratara de un incidente aislado —donde Trump nominalmente hace un desfile para el Ejército, aunque realmente sea para su cumpleaños, no va a causar mayores problemas con el tiempo.

Pero si lo pones en el contexto de todas las otras cosas que están sucediendo, crea muchas preocupaciones sobre las relaciones entre civiles y militares en el largo plazo.

Es difícil decir ahora mismo cuáles serán los efectos, porque el desfile, por sí mismo, es solo un síntoma de lo que busca esta administración con los militares. Y eso es algo que se verá en muchos otros ámbitos aparte de este desfile. Será lo que realmente determine cómo serán las relaciones cívico-militares de Estados Unidos en el largo plazo.

El desfile no es una gran preocupación por sí mismo, sino un síntoma de un tema mayor, un problema más grande o una lucha de mayores dimensiones.

