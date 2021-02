La fugaz defensa de los abogados de Trump en el juicio político

Los tres abogados de la defensa atacaron los argumentos que los dos días previos habían sido presentados por la parte acusadora de la Cámara de Representantes, asegurando que Trump no era responsable de aquel estallido de violencia y que, además, el mensaje que le dio a sus seguidores estaba protegido por la Primera Enmienda de la Constitución.

La base de su argumentación radicó en que no hubo “debido proceso” a la hora de acusar a Trump (una queja improcedente porque la sesión en el Senado no se rige por los mismos parámetros de una corte legal) por momentos elevaron sus voces de una manera que no sería bien vista en un tribunal.