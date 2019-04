Cómo el presidente Trump contradice a sus funcionarios y viceversa

"He estado en los Juegos Olímpicos Especiales. Creo que son increíbles". Después de que Trump habló, DeVos emitió de inmediato una declaración diciendo que estaba "complacida con el presidente y de acuerdo con el asunto".

Corea del Norte

En agosto de 2017, Trump dijo que las amenazas de Corea del Norte "se encontrarían con fuego y furia". Al día siguiente, el entonces secretario de Estado Rex Tillerson minimizó la amenaza. "Creo que los estadounidenses deberían dormir bien por la noche, no les preocupa esta retórica particular de los últimos días", dijo. En febrero de 2019, su sucesor, Mike Pompeo, dijo que Corea del Norte seguía siendo una amenaza nuclear.

En la cumbre con Kim Jong Un en Singapur, Trump tuiteó: "Ya no hay una amenaza nuclear de Corea del Norte. La reunión con Kim Jong Un fue una experiencia interesante y muy positiva". Pompeo trató de explicar que sus comentarios no eran contrarios a los del presidente. "Lo que él (Trump) dijo fue que los esfuerzos que se han hecho en Singapur, este compromiso que hizo el presidente Kim, han reducido sustancialmente los riesgos para el pueblo estadounidense".

Rusia

En julio de 2018, durante una reunión con su gabinete, Trump dijo "no" después de que se le preguntara si Rusia seguía realizando esfuerzo para inmiscuirse en los asuntos internos del país, contradiciendo a los principales asesores de la Presidencia.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo que Trump no tenía la intención de decir que Rusia ya no tenía comon objetivo a Estados Unidos durante la reunión del gabinete. En cambio, Sanders dijo que Trump estaba diciendo "no" a la idea de responder más preguntas y agregó que "creemos que la amenaza todavía existe".