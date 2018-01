Trump contradice a su jefe de gabinete e insiste en que México pagará el muro

"El Muro es el Muro, nunca ha cambiado ni evolucionado desde el primer día que lo concebí", tuiteó el mandatario horas después de que su jefe de gabinete, John Kelly, dijera que algunas promesas del presidente sobre inmigración se basaron en mala información y que México no asumiría el costo. El presidente esta mañana además dejó entrever que su financiación podría estar ligada a la negociación de NAFTA.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó este jueves su posición sobre la construcción de un muro en la frontera sur del país al asegurar que "nunca ha cambiado o evolucionado", apenas horas después de que su jefe de gabinete, el general John Kelly, sugiriera que el mandatario había evolucionado en algunos aspectos y el muro era uno de ellos. Kelly además sostuvo que México no iba a financiarlo, según declararon varios legisladores demócratas.

Sin embargo, esta mañana el mandatario escribió en su cuenta de Twitter que México pagará por el muro "directa o indirectamente".



publicidad

"El muro es el muro, nunca ha cambiado o evolucionado desde el primer día en que lo proyecté", afirmó Trump.



John Kelly habría dicho que la construcción de un muro físico en la frontera no es viable Univision 0 Compartir

El mandatario sugirió que el dinero para su construcción podría estar ligado a la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN/NAFTA) que está en curso y sobre el que ha expresado su reticencia en numerosas ocasiones.

"Los 20,000 millones de dólares del muro son nada comparado con lo que México obtiene de Estados Unidos. ¡El TLCAN es un mal chiste!", dijo



Trump ha amenazado varias veces con salir del pacto comercial que rige desde 1994 entre los tres países a menos que se realicen importantes cambios.

Los tuits de esta mañana parecían ir dirigidos directamente contra su jefe de gabinete, quien afirmó ante legisladores demócratas que algunas de las propuestas que hizo el mandatario durante su campaña electoral no estaban "enteramente informadas". Para aclarar cualquier duda, Kelly se refirió concretamente a la famosa y reiterada promesa de un muro con México. El general fu claro al admitir que una barrera de cemento no es una opción viable en toda la frontera y se mostró favorable a la posibilidad de levantar "barreras físicas" de otros materiales.



Sus afirmaciones no quedaron ahí. Kelly también declaró que México no iba a pagar nunca por el muro, según publicó el diario The Washington Post, algo que rebatió Trump con sus últimos mensajes en la red social.

"Sin muro, no hay acuerdo"

En un tercer mensaje, publicado aproximadamente 30 minutos después, Trump volvió a insistir en que la barrera es necesaria "para la seguridad de nuestro país" y reiteró que "necesitamos el Muro para ayudar a parar el flujo masivo de drogas desde México", al que calificó como el país "más peligroso del mundo".

Además, sostuvo que "si no hay muro, no hay acuerdo", en una aparente referencia a las negociaciones para alcanzar un acuerdo presupuestario que evite el cierre federal del gobierno. Demócratas y republicanos deben llegar a una solución antes de este viernes y en esas conversaciones, hasta ahora, estaba el tema de los soñadores, los jóvenes inmigrantes que llegaron a este país cuando eran menores y que, gracias a DACA, estaban protegidos de la deportación hasta que Trump acabó con el programa.

Trump ha culpado en los últimos días a la oposición del fracaso de estas negociaciones, si bien fue el presidente quien rechazó un plan bipartidista el pasado jueves que ofrecía una salida para los cerca de 800,000 beneficiarios de este programa migratorio.



publicidad





En una entrevista con Reuters de este miércoles, Trump advirtió: "Podría terminar el NAFTA. Mucha gente no estará feliz si acabo con el NAFTA. Mucha gente no se da cuenta de qué tan bueno sería terminar con el NAFTA porque la manera en la que harás el mejor trato es acabando con el NAFTA".





"Siempre he dicho que renegociaremos el TLCAN o lo cancelaremos", insistió Trump.

Después de cinco rondas las negociaciones parecen estancadas y Washington ha dicho que hacer concesiones es la única vía que tienen Canadá y México para preservar el pacto.

La sexta ronda de negociaciones se llevará a cabo del 23 al 28 de enero en Montreal. Entre los temas que podrían ser tocados está el de contenido regional en autos, que Washington quiere subir del 62,5 por ciento al 85 por ciento, y la propuesta de incluir una cláusula de salida anticipada del pacto.



"Siempre he dicho que renegociaremos el TLCAN o lo cancelaremos", insistió Trump.



La industria de ferrocarriles estadounidense advirtió el miércoles al presidente Donald Trump sobre las consecuencias que tendría una salida del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) e instó a los funcionarios de Estados Unidos, México y Canadá a buscar formas de modernizar el acuerdo.



publicidad

El presidente ejecutivo de Kansas City Southern, Pat Ottensmeyer, dijo a Reuters en una conferencia de transportistas ferroviarios que eliminar el TLCAN afectaría negativamente a las cadenas de suministro, los empleos y a los consumidores y podría volver a acosar políticamente a Trump.

No hablarás con un solo agricultor que esté en contra del TLCAN", dijo Ottensmeyer. "No votaron por Donald Trump debido al TLCAN, decidieron dejar eso de lado.