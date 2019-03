Trump anuncia en un tuit el retiro de unas sanciones a Corea del Norte que nadie conocía

Este viernes el presidente Donald Trump creó una gran confusión en medios diplomáticos con un mensaje en su cuenta Twitter en el que anunció que ordenaba el retiro de unas sanciones a Corea del Norte supuestamente anunciadas poco antes por el Departamento del Tesoro, aunque no está claro a qué medidas se refiere.

El mensaje tomó a muchos por sorpresa, no porque el presidente tratara temas de alta diplomacia en su red social (lo hace con frecuencia y apenas el día anterior había anunciado un cambio sustancial en la política con Israel) si no porque este viernes no se habían anunciado ninguna sanción adicional contra el gobierno de Pyongyang.