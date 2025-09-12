Cómo se pudo localizar al presunto asesino de Charlie Kirk, quien despreciaba los ideales conservadores del activista

Video ¿Quién es Tyler Robinson, el sospechoso de asesinar a Charlie Kirk? Autoridades creen que actuó solo

Tyler Robinson, el joven de 22 años de Utah que fue arrestado y acusado de asesinato en relación con la muerte de Charlie Kirk, albergaba un profundo desprecio por las opiniones y puntos de vista del activista conservador.

Su arresto en la noche del jueves marcó un avance importante en un caso que conmocionó a Estados Unidos y generó nuevas alarmas sobre la violencia política en un país profundamente polarizado.

Robinson se había vuelto "más político" en el periodo previo al ataque y mencionó durante una cena familiar que Kirk iba a visitar Utah, según dijo el gobernador Spencer Cox en una conferencia de prensa este viernes.

El republicano destacó como evidencia mensajes grabados en los casquillos de bala encontrados en el rifle que las autoridades creen que se usó en el ataque, así como mensajes de una aplicación de chat atribuidos al sospechoso.

Pero, sobre todo, el gobernador agradeció a la familia de Robinson por ayudar a entregarlo a las autoridades.

El papel clave de la familia y su pastor para la detención del presunto asesino de Kirk

Así, Cox declaró que fue el padre de Robinson quien lo reconoció en las fotos y video publicados por las autoridades y le pidió que se entregara.

El joven se negó al principio, pero después cambió de opinión, según un funcionario policial que habló bajo condición de anonimato con la agencia AP.

Su padre buscó ayuda de su pastor juvenil, quien también trabaja ocasionalmente con los U.S. Marshals. Fue el pastor quien llamó finalmente a la agencia, que detuvo al presunto asesino.

“Señoras y señores, lo tenemos”, dijo Cox poco después de que el arresto fuera anunciado por Donald Trump en Fox News.

Se cree que Robinson actuó solo, y la investigación aún continúa, añadió Cox. Fue arrestado bajo sospecha de asesinato, delitos con armas y obstrucción. Se espera que sea formalmente acusado el próximo martes, antes de una comparecencia inicial en la corte.

El arresto de Robinson el jueves por la noche puso fin a una búsqueda de un día y medio que apenas horas antes parecía estancada, cuando las autoridades pidieron pistas e información al público.

El asesinato cometido mientras Kirk hablaba en la Universidad del Valle de Utah resonó en todo el país debido a su gran influencia en los círculos conservadores, sus estrechas conexiones con Trump y por el debate que su muerte reactivó sobre el creciente costo de la violencia política que ha abarcado todo el espectro ideológico en EEUU.

Revelan nuevas pruebas sobre la presunta autoría de Robinson en el asesinato de Kirk

Las autoridades aún no han revelado un motivo detrás del crimen, pero describieron evidencia que, según dijeron, podría arrojar luz sobre el asesinato.

Esto incluye inscripciones en los casquillos de bala, incluido uno que decía: "Hey, fascista", dijo Cox.

Además, un antiguo compañero de cuarto de Robinson compartió con las autoridades mensajes de la aplicación de chat Discord que involucraban a un contacto llamado "Tyler" y donde se hablaba de un rifle envuelto en una toalla, balas grabadas y una mira de arma, dijo el gobernador.

Un rifle Mauser calibre .30 de cerrojo fue encontrado en una toalla en un área boscosa en el camino que los investigadores creen que Robinson tomó después de disparar desde un techo y huir.

La ropa que el sospechoso llevaba cuando fue confrontado por la policía el jueves por la noche era consistente con lo que tenía puesto cuando llegó al campus. Un miembro de la familia confirmó que conducía un Dodge Challenger gris como el que se vio en el video de vigilancia que grabó a Robinson conduciendo a la universidad el día del tiroteo, dijo Cox.

Mientras tanto, los investigadores continuaron indagando en el pasado de Robinson.

El joven fue admitido en la Universidad Estatal de Utah, situada a unas 80 millas al norte de Salt Lake City, con una prestigiosa beca académica. Sin embargo, asistió solo durante un semestre en 2021.

Robinson estaba ahora inscrito en un programa de aprendizaje de electricidad en el Dixie Technical College cerca de su ciudad natal, un barrio de St. George en el sur de Utah.

Está registrado como votante no afiliado y no parece tener antecedentes penales. Su dirección aún figuraba como la casa de sus padres, a unas 3 horas y media en coche al sur del campus donde Kirk fue baleado. Se desconoce si tiene abogado.

En la casa de su familia, las cortinas estaban cerradas este viernes y una camioneta bloqueaba el acceso al camino de entrada. Había una fuerte presencia policial, con varios vehículos de policía estacionados a lo largo de la calle, que estaba cerrada en ambos extremos.

Kirk “no merecía esto”, asegura Trump

Kirk era un provocador activista de filiación conservadora que se había convertido en una notoria fuerza política al movilizar a jóvenes votantes republicanos. Era una figura habitual en los campus universitarios, donde invitaba a debatir sobre temas sociales.

Kirk cofundó la organización política sin fines de lucro Turning Point USA, con sede en Arizona. Precisamente, estaba hablando en un debate organizado por la agrupación en la Universidad del Valle de Utah cuando fue atacado el pasado miércoles.

En ese momento, estaba respondiendo preguntas de una persona del público sobre la violencia armada antes de que se escuchara el disparo que acabó con su vida.

Dos días después, la policía seguía rastreando el campus universitario en busca de evidencia.

Trump dijo que otorgaría a Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto honor civil nacional.

"Él quería ayudar a los jóvenes, y no merecía esto", afirmó Trump el viernes. "Realmente era una buena persona".

