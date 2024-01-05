Lista Epstein | Pagaba $200 a estudiantes por “masajes”: los escabrosos nuevos detalles de los abusos sexuales a menores del financiero caído en desgracia

Un nuevo lote de documentos relativos a los abusos sexuales cometidos por Jeffrey Epstein contra adolescentes se hizo público este jueves, añadiendo varios cientos de páginas a un caudal de información que detalla cómo el financista aprovechó sus conexiones con los ricos, poderosos y famosos para reclutar a sus víctimas y encubrir sus delitos.

Los 19 nuevos documentos, que en conjunto suman unas 300 páginas, son la mitad de los más de 40 que se hicieron públicos el miércoles. Los expedientes revelados —y los que están por llegar— estaban salpicados de nombres de celebridades y políticos que socializaron con Epstein o trabajaron con él en los años anteriores a que fuera acusado públicamente, hace casi dos décadas, de pagarle a menores a cambio de sexo: la temida 'lista Epstein'.

PUBLICIDAD

También contienen los relatos de algunas de las jóvenes víctimas de Epstein, muchas de las cuales eran estudiantes de secundaria que aceptaban pagos de 200 dólares por darle "masajes".



Los expedientes que se están desprecintando formaban parte de una demanda presentada por una de esas víctimas, Virginia Giuffre, contra Ghislaine Maxwell, quien fue novia de Epstein, administradora de su casa y condenada a 20 años de cárcel por ser su principal reclutadora de mujeres jóvenes y vulnerables. Esa demanda se resolvió en 2017, pero los documentos del caso siguen publicándose años después.

La mayoría de los nombres que figuran en esos archivos resultan familiares a cualquiera que haya seguido de cerca el escándalo, pero son mencionados en contextos muy diferentes, no necesariamente por tener relación con ningún delito.

Una de las víctimas de Epstein: "Me ocurrió algo horrible"

Fue durante el juicio penal de Maxwell, hace dos años, cuando las víctimas de Epstein, algunas de las cuales aspiraban a ser modelos o artistas, describieron cómo dejaba caer nombres de amigos famosos e influyentes para insinuar que él era el conducto para que las víctimas alcanzaran sus sueños profesionales.



Maxwell, de 62 años, fue declarada culpable de cargos de tráfico sexual y cumple una condena de 20 años de prisión. Epstein se suicidó en 2019 mientras esperaba su juicio por cargos de tráfico sexual.

PUBLICIDAD

Los cerca de 250 expedientes que se están desprecintando a partir de esta semana repiten en su mayor parte lo que se sabía desde hace tiempo sobre un hombre que se movió en círculos de élite hasta su detención.

Pero han incluido algunos detalles nuevos sobre una pirámide de abusos que creció durante tres décadas y dañó a decenas de adolescentes y mujeres jóvenes.

Los documentos desprecintados el jueves incluían un extracto de la declaración de una de esas víctimas, una joven que estudiaba la secundaria cuando fue a la casa de Epstein, pensando que la habían contratado para darle un masaje.

“No recuerdo exactamente cómo me propusieron ir. Simplemente, estaba allí y, de repente, me ocurrió algo horrible”, dijo, y añadió que Epstein le quitó la ropa sin su consentimiento la primera vez que se encontró con él.

Video “Fue un gran error pasar tiempo con él”: Bill Gates sobre sus encuentros con Jeffrey Epstein

Dijo que había trabajado “muy, muy duro” a lo largo de los años para olvidar los detalles de sus encuentros sexuales.

La víctima, cuyo nombre permanece bajo precinto, dijo que una compañera de la escuela le había sugerido el trabajo. Más tarde se enteró de que las chicas que recomendaban a otras chicas a Epstein recibían pagos.

Un detective entrevistó a 33 mujeres llevadas a casa de Epstein

Los nuevos archivos desclasificados este jueves contienen la declaración del detective Joseph Recarey, de la policía de Palm Beach, ya fallecido, que entrevistó a unas 33 mujeres que habían sido llevadas a la casa para dar masajes a Epstein, la mayoría de ellas menores de edad.

PUBLICIDAD

"A cada una de las víctimas que fueron a la casa se les pidió que trajeran a sus amigas a la casa. Algunas cumplieron y otras no", dijo Recarey.

Las descripciones de cómo se reclutaba a las mujeres contenidas en los documentos coinciden con lo que se testificó en el juicio penal de Maxwell.

Entre las personas famosas en la órbita de Epstein antes de que fuera descubierto como depredador sexual se encontraban los expresidentes Donald Trump y Bill Clinton, el cantante Michael Jackson y el mago David Copperfield, según los relatos de las víctimas de Epstein y otros testigos citados en documentos recientemente publicados. Ninguno de esos hombres estaba acusado de delitos.

También se repitieron historias bien conocidas sobre el príncipe Andrés, segundo hijo de la reina Isabel II. Fue demandado por Giuffre, que dijo haber tenido encuentros sexuales con el príncipe cuando tenía 17 años. El príncipe, que negó las acusaciones, zanjó la demanda en 2022.

Miles de documentos de la demanda de Giuffre contra Maxwell se habían hecho públicos anteriormente, pero algunas secciones se habían censurado por motivos de privacidad. La jueza federal Loretta A. Preska ordenó el mes pasado que se suprimieran esas tachaduras, sobre todo porque los nombres que figuraban en los documentos ya se habían hecho públicos a través de las noticias o de otros procedimientos judiciales.

Con información de AP y EFE.