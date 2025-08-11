Cambiar Ciudad
JD Vance

Cómo los intentos de JD Vance de implicar a los demócratas en el caso Epstein han reavivado la polémica en torno a Trump

El vicepresidente, que parece haberse dado a la tarea de abordar una nueva estrategia de comunicación del gobierno de Trump sobre el caso Epstein, intentó presentar al financiero como alguien más cercano a los demócratas y culpó a Biden por no haber hecho nada durante su mandato. Pero las reacciones en contra de la inacción de la actual administración no se hicieron esperar.

Por:
Univision
Video Caso Epstein: comité de la Cámara Baja pide revelar archivos y cita a Bill y Hillary Clinton

Los intentos del vicepresidente JD Vance de desviar hacia los demócratas las críticas a su administración por la negativa a publicar los archivos del caso Epstein parecen haberse vuelto más bien en su contra, ya que no hizo más que avivar una nueva oleada de indignación en las redes sociales, incluso entre republicanos.

Vance acusó a Biden de no haber hecho "absolutamente nada" sobre el escándalo durante su mandato, aunque durante la presidencia del demócrata, Ghislaine Maxwell, exnovia y cómplice del multimillonario Jeffrey Epstein, fue condenada por conspirar con él para abusar sexualmente de varias menores y sentenciada a 20 años de prisión.

“Ahora el presidente Trump ha exigido total transparencia en este asunto. Y, sin embargo, de alguna manera los demócratas lo atacan a él y no a la administración Biden, que no hizo nada durante cuatro años”, dijo el vicepresidente durante una entrevista con Fox News, transmitida el domingo.

El vicepresidente, que parece haberse dado a la tarea de abordar una nueva estrategia de comunicación del gobierno de Trump sobre el caso, intentó presentar a Epstein como alguien más cercano a los demócratas e insinuó que eran estos quienes más motivos de preocupación.

Eso, por las citaciones del Comité de Supervisión de la Cámara Baja, que ha llamado a declarar a exfuncionarios del gobierno, sobre todo demócratas, como el expresidente Bill Clinton o su esposa, Hillary.

Pero si bien la amistad entre Bill Clinton y Jeffrey Epstein es ampliamente conocida, recientemente el foco ha estado en la estrecha relación entre el multimillonario que se suicidó en la cárcel en 2019 y Donald Trump.

El actual presidente hizo campaña prometiendo revelar cuanto antes el contenido de los archivos de Epstein, al igual que varios altos miembros de su gobierno, que incluso alimentaron teorías de la conspiración al respecto.

Ahora, en cambio, el Departamento de Justicia de Trump dijo que no existía una 'lista de clientes' y que no se publicarían más archivos. El propio Trump ha llamado a pasar página y dejar el tema atrás, mientras un reporte de The Wall Street Journal afirmaba que Pam Bondi le habría avisado que su nombre aparecía en los archivos en repetidas ocasiones.

“Los demócratas han intentado que todo este asunto de Epstein se refiera a cualquier cosa menos al hecho de que multimillonarios y líderes políticos demócratas visitaban la isla Epstein constantemente”, declaró Vance, acusando al expresidente Clinton de haber estado en la isla, algo que el demócrata niega, aunque ha reconocido haber usado el jet privado del multimillonario.

“Quién sabe qué hicieron, pero es totalmente razonable hacerse estas preguntas”, dijo Vance.

La reacción tras las declaraciones de Vance sobre el caso Epstein

Las reacciones a las declaraciones de Vance en Fox News no se hicieron esperar y las redes no tardaron en llenarse de mensajes llamando al vicepresidente a publicar los archivos del caso Epstein de una vez, incluso desde sectores conservadores.

“Si es así, ¿por qué no publican los archivos?”, escribió en X el abogado republicano George Conway, conocido crítico de Trump.

Por su parte, el analista político y comentarista conservador anti-Trump Bill Kristol escribió “Muy bien. Publiquen todos los archivos”, y llamó a hacerlo “sin tachaduras de clientes, cómplices y encubridores”. Kristol también recuperó un tuit de Vance de 2021, en el que el entonces senador cuestionaba: "¿Recuerdan cuando supimos que algunas de las personas más ricas y poderosas estaban vinculadas a un tipo que dirigía literalmente una red de trata sexual infantil? ¿Y que luego ese tipo murió misteriosamente en la cárcel? ¿Y que ahora simplemente no hablamos de ello?".

“¡Publiquen los nombres! Sean demócratas, republicanos, multimillonarios o no. ¿A qué le temes, JD Vance?”, escribió por su parte Jon Favreau, conocido podcaster demócrata y antiguo redactor de discursos del expresidente Barack Obama, citado por The Guardian.

La semana pasada, Vance se reunió en la Casa Blanca con la fiscal general, Pam Bondi y el director del FBI, Kash Patel. El vicepresidente negó que hubieran hablado de Epstein en esa reunión.

Democracy Forward, una organización legal opuesta a Trump, presentó una demanda la semana pasada ante un tribunal de Washington contra el Departamento de Justicia y el FBI para obtener comunicaciones de altos funcionarios sobre los documentos del caso Epstein y cualquier intercambio con Trump. La demanda parece ser la primera de su tipo.

La presidenta del grupo pidió al tribunal intervenir con urgencia para garantizar que el público conozca la verdad, aunque el gobierno suele mantener en reserva los registros de investigaciones penales.

