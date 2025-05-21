El vicepresidente JD Vance arremetió otra vez contra las recientes declaraciones del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, sobre el papel de los tribunales en la supervisión de las acciones del poder ejecutivo.

En una entrevista en el podcast “Interesting Times”, de The New York Times, Vance calificó las afirmaciones de Roberts, quien aseguró que la función principal de la Corte es “revisar los excesos” del poder ejecutivo, como “profundamente equivocadas”.

Según Vance, los tribunales deberían ser más “deferentes” al presidente, particularmente en temas relacionados con seguridad pública.

Vance argumentó que, al enfatizar la función de los tribunales en “frenar” las decisiones del Ejecutivo, Roberts olvida la otra cara del trabajo judicial que es supervisar las acciones del poder judicial mismo.

Para el vicepresidente, el sistema de frenos y contrapesos de Estados Unidos no debe permitir que los tribunales impidan las políticas migratorias del presidente.

Posteriormente, Vance declaró que las cortes federales están actuando como un obstáculo al ejecutar la voluntad del pueblo, especialmente en el tema de la inmigración. “No podemos tener un país donde el pueblo elige medidas de control migratorio y los tribunales les dicen que no pueden tener lo que votaron”, dijo en la entrevista, que fue grabada el lunes.

Las palabras de Vance se enmarcan dentro de una creciente fricción entre el poder ejecutivo y el judicial en temas de inmigración. En particular, las cortes federales han emitido bloqueos a las políticas migratorias de Trump, incluida la decisión de frenar deportaciones masivas bajo la justificación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 .

En la entrevista, Vance también criticó la intervención judicial en el caso de la ciudadanía por nacimiento, una de las medidas que el gobierno de Trump intentó reformar.

Según Vance, las medidas cautelares nacionales emitidas por los tribunales, que bloquean leyes federales a nivel nacional, socavan el sistema de gobierno de Estados Unidos al impedir que el presidente implemente políticas aprobadas por el pueblo. "Estamos viendo un esfuerzo por parte de los tribunales para literalmente derrocar la voluntad del pueblo estadounidense", dijo.

Aunque reconoció que no todos los tribunales están actuando de esta manera, Vance afirmó que este fenómeno se ha vuelto un patrón en varias decisiones judiciales.



