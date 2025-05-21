Cambiar Ciudad
JD Vance

Vance arremete contra el presidente de la Corte Suprema y dice que los tribunales deberían ser “deferentes” con el presidente

En una entrevista, el vicepresidente cuestionó la visión de John Roberts quien recientemente afirmó que la función principal de la Corte es “revisar los excesos” del poder ejecutivo.

Por:
Univision
Video Corte Suprema permite a Trump retirar protecciones a 350.000 venezolanos

El vicepresidente JD Vance arremetió otra vez contra las recientes declaraciones del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, sobre el papel de los tribunales en la supervisión de las acciones del poder ejecutivo.

En una entrevista en el podcast “Interesting Times”, de The New York Times, Vance calificó las afirmaciones de Roberts, quien aseguró que la función principal de la Corte es “revisar los excesos” del poder ejecutivo, como “profundamente equivocadas”.

PUBLICIDAD

Según Vance, los tribunales deberían ser más “deferentes” al presidente, particularmente en temas relacionados con seguridad pública.

Vance argumentó que, al enfatizar la función de los tribunales en “frenar” las decisiones del Ejecutivo, Roberts olvida la otra cara del trabajo judicial que es supervisar las acciones del poder judicial mismo.

Más sobre Estados Unidos

ICE está deportando a miles de inmigrantes por ofensas menores, como infracciones de tránsito y posesión de marihuana
6 mins

ICE está deportando a miles de inmigrantes por ofensas menores, como infracciones de tránsito y posesión de marihuana

Política
Trump aumenta los aranceles a Canadá al 35% y eleva los de decenas de países, que entrarán en vigor el 7 de agosto
5 mins

Trump aumenta los aranceles a Canadá al 35% y eleva los de decenas de países, que entrarán en vigor el 7 de agosto

Política
Con el plazo de Trump a punto de vencerse, ¿qué países ya lograron acuerdos arancelarios y cuáles siguen pendientes?
9 mins

Con el plazo de Trump a punto de vencerse, ¿qué países ya lograron acuerdos arancelarios y cuáles siguen pendientes?

Política
Estados Unidos es incluido en lista de países con las libertades civiles en rápido declive: "Está hundiéndose cada vez más en las arenas movedizas del autoritarismo"
4 mins

Estados Unidos es incluido en lista de países con las libertades civiles en rápido declive: "Está hundiéndose cada vez más en las arenas movedizas del autoritarismo"

Política
Senado aprueba los recortes de 9,000 millones en ayuda exterior y medios públicos pedidos por Trump: pasan de vuelta a la Cámara
6 mins

Senado aprueba los recortes de 9,000 millones en ayuda exterior y medios públicos pedidos por Trump: pasan de vuelta a la Cámara

Política
Cómo Trump busca cortar de forma definitiva la ayuda internacional de EEUU y golpear de muerte a los medios públicos PBS y NPR
6 mins

Cómo Trump busca cortar de forma definitiva la ayuda internacional de EEUU y golpear de muerte a los medios públicos PBS y NPR

Política
Cómo decisiones políticas y judiciales durante el gobierno de Trump están afectando desproporcionadamente a los más pobres
8 mins

Cómo decisiones políticas y judiciales durante el gobierno de Trump están afectando desproporcionadamente a los más pobres

Política
La larga y compleja historia de EEUU e Irán va mucho más allá del reciente ataque contra instalaciones nucleares
10 mins

La larga y compleja historia de EEUU e Irán va mucho más allá del reciente ataque contra instalaciones nucleares

Política
¿Se acerca el fin del T-MEC? Cómo los aranceles automotrices de Trump ponen en vilo el futuro del acuerdo comercial
6 mins

¿Se acerca el fin del T-MEC? Cómo los aranceles automotrices de Trump ponen en vilo el futuro del acuerdo comercial

Política
El cabecilla de la MS-13 que recibió Bukele tras acuerdo con Trump por venezolanos deportados
3 mins

El cabecilla de la MS-13 que recibió Bukele tras acuerdo con Trump por venezolanos deportados

Política

Para el vicepresidente, el sistema de frenos y contrapesos de Estados Unidos no debe permitir que los tribunales impidan las políticas migratorias del presidente.

Posteriormente, Vance declaró que las cortes federales están actuando como un obstáculo al ejecutar la voluntad del pueblo, especialmente en el tema de la inmigración. “No podemos tener un país donde el pueblo elige medidas de control migratorio y los tribunales les dicen que no pueden tener lo que votaron”, dijo en la entrevista, que fue grabada el lunes.

Las palabras de Vance se enmarcan dentro de una creciente fricción entre el poder ejecutivo y el judicial en temas de inmigración. En particular, las cortes federales han emitido bloqueos a las políticas migratorias de Trump, incluida la decisión de frenar deportaciones masivas bajo la justificación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.

En la entrevista, Vance también criticó la intervención judicial en el caso de la ciudadanía por nacimiento, una de las medidas que el gobierno de Trump intentó reformar.

Según Vance, las medidas cautelares nacionales emitidas por los tribunales, que bloquean leyes federales a nivel nacional, socavan el sistema de gobierno de Estados Unidos al impedir que el presidente implemente políticas aprobadas por el pueblo. "Estamos viendo un esfuerzo por parte de los tribunales para literalmente derrocar la voluntad del pueblo estadounidense", dijo.

PUBLICIDAD

Aunque reconoció que no todos los tribunales están actuando de esta manera, Vance afirmó que este fenómeno se ha vuelto un patrón en varias decisiones judiciales.


Mira también:

Video Vicepresidente JD Vance visita la frontera de Eagle Pass: pide a indocumentados irse
Relacionados:
JD VanceCorte SupremaDonald TrumpInmigraciónTribunales

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX