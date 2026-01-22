Inmigración J.D. Vance dice que busca calmar tensiones en Minnesota y aceptó que ICE ha cometido algunos errores Vance aseguró que los agentes del ICE que laboran en Minnesota están bajo una "presión increíble, un caos increíble".

Video J.D. Vance visitará Minneapolis para reunirse con agentes de ICE

El vicepresidente JD Vance, se encuentra en Minneapolis, Minnesota, donde participó en una mesa redonda con líderes locales y miembros de la comunidad.

Vance aseguró que busca calmar las tensiones en el estado y aceptó que el ICE ha cometido algunos errores.

PUBLICIDAD

Aunque también acusó a medios de comunicación de mentir sobre las labores en el estado.

"Una de las cosas que aprendí es que quienes me respaldan están haciendo un trabajo increíble y, francamente, muchos medios mienten sobre el trabajo que realizan a diario... estas personas están bajo una presión increíble, un caos increíble, y debido a unos pocos agitadores de extrema izquierda, muchos de estos tipos no pueden hacer su trabajo sin ser acosados, sin que se divulgue su información personal y, a veces, sin ser agredidos; eso es totalmente inaceptable", dijo Vance.

Vance reconoció que debido a los trabajos del ICE, los residentes de Minneapolis están preocupados por la situación.

"La gente de Mineápolis lo ve, les hace reflexionar, les frustra, les preocupa, les hace pensar que la situación es demasiado caótica, y muchas de estas cosas se deben al hecho de que no hay cooperación con las fuerzas del orden estatales y locales. Y supongo que lo que le diría a la gente, muchos de los cuales están justificadamente preocupados y angustiados por lo que ven en sus comunidades, es: ¿por qué no vemos esto en ningún otro lugar? Solo estamos viendo este nivel de caos en Mineápolis", dijo Vance.

Aseguró que en Chicago tuvieron algunos problemas como los que se viven actualmente en Mineápolis.