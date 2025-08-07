Reporte: equipo de JD Vance pidió elevar el nivel de un río en Ohio para un paseo en bote con su familia

Video Por qué el vicepresidente JD Vance levantó el dedo del medio en un evento republicano

El equipo del vicepresidente, JD Vance solicitó al Cuerpo de Ingenieros del Ejército (USACE) tomar la inusual medida de modificar el flujo de una represa en Ohio para facilitar una reciente excursión en bote durante sus vacaciones familiares, según un artículo exclusivo del periódico The Guardian.

Una fuente anónima citada por The Guardian dijo que la modificación del flujo de agua no fue solo por razones de seguridad, sino también para crear “condiciones ideales para el kayak”. The Guardian no pudo confirmar de forma independiente esa afirmación.

Según el reporte, el pedido lo hizo el Servicio Secreto justificado en la “navegación segura” del equipo de seguridad del vicepresidente en una salida en bote en agosto por el río Little Miami. En una declaración enviada el miércoles al diario, el portavoz Gene Pawlik indicó que había recibido “una solicitud para aumentar temporalmente el flujo de salida del lago Caesar Creek para permitir una navegación segura del personal del Servicio Secreto”.

La noticia plantea interrogantes sobre si la oficina de Vance pudo haber aprovechado recursos públicos para fines recreativos personales, en un momento en el que la administración Trump ha recortado miles de millones en pos de una buscada "eficiencia gubernamental". La oficina del vicepresidente no comentó al periódico.

Vance estuvo en Ohio, su estado natal y al que representó como senador hasta convertirse en vicepresidente, el 2 de agosto. En redes sociales se vio a Vance en una canoa en un afluente alimentado por el lago Caesar Creek.

The Guardian señaló que datos del Servicio Geológico de EEUU (USGS) muestran un aumento repentino en el nivel del río y una caída correspondiente en el nivel del lago en los primeros días de agosto.

Ese cambio en las aguas parece coincidir con los días en que Vance se encontraba de vacaciones en Ohio.

El Servicio Secreto confirmó que había trabajado en estrecha coordinación con el Departamento de Recursos Naturales de Ohio para planificar la operación, con el objetivo de asegurar que embarcaciones motorizadas y personal de emergencia pudieran operar con seguridad. Dijeron que no podían dar detalles específicos sobre la planificación.

El USACE ha modificado flujos de agua en el pasado para eventos públicos comunitarios o entrenamientos de emergencia, por lo que la práctica no es inédita. Según la fuente anónima de The Guardian, las “liberaciones especiales” generalmente no se realizan para individuos ni por solicitudes individuales.

Norm Eisen, exasesor especial de ética y reforma gubernamental en la Casa Blanca durante la administración Obama, dijo al periódico que, si bien recibió muchas solicitudes “inusuales” en su cargo, “nunca recibí una para aumentar el flujo de un cauce de agua para que un funcionario del gobierno pudiera hacer kayak”.

Las regulaciones del USACE sobre “desviaciones” de los procedimientos normales requieren aprobación y documentación que justifique el cambio, además de evaluar los riesgos, como inundaciones o impacto ambiental.

Pawlik afirmó que el pedido del Servicio Secreto “cumplió con los criterios operativos establecidos en el Manual de Control de Agua del lago Caesar Creek y no requirió una desviación de los procedimientos normales”.