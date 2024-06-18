La congresista republicana de Vermont que echó agua en secreto (y por meses) en el maletín de trabajo de su colega demócrata

Video Casi a los golpes senador y líder sindical en el Congreso: “Este es el lugar, levanta tu trasero”

La representante estatal republicana de Vermont Mary Morrissey pidió disculpas públicas a su colega demócrata Jim Carroll, después de ser grabada por una cámara de seguridad echando agua en la bolsa que el legislador demócrata usa para llevar sus pertenencias personales y papeles de trabajo al Congreso.

Según el medio independiente local Seven Days, que reportó el extraño caso por primera vez, Morrissey había estado vertiendo agua en el interior de la bolsa de lona de Carroll durante cinco meses.



La legisladora republicana pidió disculpas públicamente el lunes ante la Cámara de Representantes de Vermont calificando su propia conducta de “irrespetuosa”.

“Estoy realmente avergonzada de mis acciones”, dijo Morrissey ante el pleno de la Cámara de Representantes y luego agregó que "fue una conducta muy impropia de mi posición como representante y como ser humano y no refleja mis 28 años de servicio".

Un patrón de acoso

Tanto Morrissey, de 67 años de edad, como Carroll, de 62, representan a la ciudad de Bennington, situada a unas 122 millas de la capital estatal de Montpellier. Ambos se conocían desde la infancia y asisten a la misma iglesia católica.

Pero mientras Morrissey es una veterana de la legislatura, con 13 periodos en su historial, el demócrata Carroll solo ha cumplido dos, no consecutivos. Ambos legisladores compiten por la reelección en noviembre.

Carroll dijo a Seven Days que Morrissey lo había acosado verbalmente en varias ocasiones.

En una de ella, lo reprendió por haber votado a favor de consagrar el derecho al aborto en la Constitución estatal, diciéndole que sus fallecidos padres "se avergonzarían" de él.

Carroll también le dijo a Seven Days que tras regresar a la legislatura después de un período en rehabilitación por consumo de alcohol, escuchó a Morrissey, quien se sienta una fila detrás de él en el recinto de la legislatura: "¡Para mí, sigue borracho!"

El acoso constante de Morrissey hizo que Carroll sospechara inicialmente de ella por el incidente, pero no tenía pruebas, por lo que grabó en secreto su bolsa.

En dos videos obtenidos por Seven Days, se ve a Morrissey arrojando una taza de líquido en el bolso de Carroll y aunque el rostro de Morrissey no fue capturado en el video, es fácilmente identificable por su cabellera gris. Morrissey no negó ser la mujer en los videos.

“Su disculpa vale tanto como mi bolsa de lona”

Carroll inicialmente se negó a compartir los videos en Seven Days, porque pensaba que “avergonzaría profundamente” a Morrissey, pero dijo al medio que cambió de opinión al ver que “los medios están al tanto de los detalles del comportamiento de la representante Morrissey y probablemente continuarán informando sobre él en el futuro cercano".

Luego, Morrissey pidió disculpas con Carroll y afirmó que no sabía que el bolso le pertenecía.

Carroll dijo a Seven Days que Morrissey le dijo que había vertido el agua en la bolsa porque vio un insecto y agregó que no sabía por qué decidió echarle agua al bolso durante meses.

Carroll dijo que todavía estaba evaluando la posibilidad de presentar cargos contra Morrissey y que “si tuviera que ser un sabelotodo, diría que su disculpa vale tanto como mi bolsa de lona.