El juicio civil contra Rudy Giuliani que podría costarle millones

“Me pongo nerviosa cuando me cruzo con alguien que conozco en el supermercado y dice mi nombre. Me preocupa quién está escuchando. Me pongo nerviosa cuando tengo que dar mi nombre para hacer pedidos de comida. Siempre estoy preocupada por quién está a mi alrededor. He perdido mi nombre y he perdido mi reputación. He perdido mi sensación de seguridad” declaró Freeman en la audiencia.