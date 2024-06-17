Robert Morris, pastor evangélico y exasesor espiritual de Trump, admite haber abusado sexualmente de una menor de edad

Video La respuesta del pastor Osteen al por qué no abrió su iglesia en Houston como refugio

Un pastor evangélico de Texas y exasesor espiritual de Donald Trump confesó haber agredido sexualmente a una niña hace décadas, cuando era pastor en una iglesia evangélica distinta a la que hoy comanda.

El pastor fundador de la megaiglesia evangélica Gateway de Dallas, Texas, Robert Morris, quien fue asesor espiritual del expresidente Donald Trump, fue acusado por Cindy Clemishire de Oklahoma, de abuso sexual en la década de 1980, cuando la víctima era menor de edad.

Abuso continuo durante cuatro años y medio

Morris confirmó el alegato de la mujer en una declaración a la publicación religiosa Christian Post en la que dijo: "Cuando tenía poco más de 20 años, tuve un comportamiento sexual inapropiado con una dama joven en una casa donde me alojaba".

En una declaración de respuesta al mismo medio, la víctima de la agresión dijo estar "horrorizada" al ver como Morris se refería a ella como “dama joven", cuando el presunto abuso comenzó cuando la víctima tenía solo 12 años y continuó hasta que cumplió los 16.

La víctima también dijo que le había llevado décadas procesar el abuso repetido de Morris. Contó que su familia había amenazado con llevar el caso a la policía, pero luego el asunto se resolvió en el seno de la iglesia Shady Grove a la que Morris estaba adscrito.

Clemishire hizo sus alegatos públicos inicialmente al The Wartburg Watch, una publicación dedicada a denunciar abusos de las iglesias.

En su relato, la víctima dijo que el abuso comenzó en la noche de navidad de 1982, cuando Morris le pidió que lo visitará en su habitación.

Según la víctima, Morris le dijo que no le contara a nadie lo sucedido porque “lo arruinaría todo”. Clemishire regresó a la habitación que compartía con su hermana sin contarle nada a nadie hasta 1987, cuando contó a su padre lo sucedido y este pidió públicamente su dimisión de la iglesia.

En su declaración al Christian Post, Morris dijo que “en marzo de 1987, esta situación salió a la luz, de la cual me confesé y me arrepentí. Me presenté ante los ancianos de la iglesia Shady Grove y al padre de la joven. Me pidieron que saliera del ministerio y recibiera consejería, lo cual hice”.

La iglesia Shady Grove fue absorbida por la iglesia Gateway en 2013.

A pesar de su admisión, Morris seguirá siendo el pastor principal de la iglesia los fines de semana y su hijo, James Morris, asumirá las funciones de pastor principal de su padre el próximo año.

Miembro del consejo asesor evangélico de Trump

En una declaración al medio de noticias local WFAA de Dallas, la iglesia Gateway dijo: “El pastor Robert ha sido abierto y directo acerca de un fracaso moral que tuvo hace más de 35 años cuando estaba en su Tenía 20 años y antes de que él comenzara la iglesia Gateway. Ha compartido públicamente desde el púlpito los pasos bíblicos adecuados que tomó en su largo proceso de restauración”.

La declaración añade que el proceso de restauración de Morris tomó ”dos años, fue administrado de cerca por los Ancianos de la Iglesia Shady Grove e incluyó su salida del ministerio durante ese período mientras recibía consejería profesional”.

La víctima de Morris dijo que, si bien lo había perdonado por el abuso sexual, no creía que debería haber regresado al ministerio.

Morris nunca fue acusado penalmente y cuando la víctima buscó demandar encontró que los plazos para entablar demandas tanto civiles como penales ya habían prescrito.

Morris miembro del consejo asesor evangélico de Trump durante su campaña presidencial de 2016.

Y en una mesa redonda de 2020 con líderes religiosos en Texas, el entonces presidente Trump agradeció a dos pastores, uno de los cuales era Morris, por asistir al evento.

“Son grandes personas. Grandes personas con una gran reputación. Tengo que decir eso”, dijo Trump para añadir: "Estupenda reputación. Y la iglesia Gateway … el equipo ha sido increíble al acogernos”.

