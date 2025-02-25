Cambiar Ciudad
Cámara aprueba el "gran, bonito" plan presupuestario clave para la agenda de Trump, aunque su futuro es incierto

La ajustada votación fue 217-215, con todos los demócratas en contra. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, casi no tenía votos de sobra en su escueta mayoría republicana y estaba luchando en todos los frentes (contra los demócratas, las bases republicanas inquietas y los senadores republicanos escépticos) para impulsar el paquete legislativo del partido.

Los republicanos de la Cámara de Representantes lograron este martes que se aprobara un proyecto de presupuesto de 4.5 billones de dólares en exenciones fiscales y 2 billones de dólares en recortes de gastos a pesar de un muro de oposición de los demócratas y el malestar entre los republicanos.

La votación fue 217-215, con todos los demócratas en contra, y el resultado estuvo en peligro.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, casi no tenía votos de sobra en su escueta mayoría republicana y estaba luchando en todos los frentes (contra los demócratas, las bases republicanas inquietas y los senadores republicanos escépticos) para impulsar el paquete legislativo del partido.

Incluso el presidente Donald Trump estaba haciendo llamadas a legisladores republicanos “rebeldes” y había invitado a otros a la Casa Blanca.

“En una votación como esta, siempre habrá gente con la que estarás hablando hasta el final de la votación”, dijo el líder de la mayoría, Steve Scalise, antes del pase de lista. "Está así de apretado".

Un proyecto de ley que favorecería la agenda de Trump

Trump quiere que los republicanos, que controlan el Congreso, aprueben un proyecto de ley masivo que ha llamado "grande y bonito" y que ampliaría las exenciones fiscales, que consiguió durante su primer mandato pero que expirarán a finales de este año, y al mismo tiempo recortaría el gasto en programas y servicios federales.

La aprobación del paquete es crucial para poner en marcha el proceso.

Los próximos pasos son largos y engorrosos antes de que algo pueda convertirse en ley: semanas de audiencias del comité para redactar los detalles y enviar la versión de la Cámara al Senado, donde los republicanos aprobaron su propia versión reducida.

Y se avecinan más votaciones importantes, incluido un acuerdo no relacionado para evitar el cierre del gobierno cuando expire el financiamiento federal el 14 de marzo. Esas conversaciones también están en marcha.

¿Por qué peligra la aprobación del plan presupuestario de Trump?

Los legisladores han abierto el debate sobre la resolución, que según los partidarios es necesaria para financiar la agenda de Trump.

Mientras que algunos republicanos sugieren que los recortes propuestos no son lo suficientemente profundos, otros se concentran en detener la deuda nacional estadounidense en constante crecimiento o están preocupados por los recortes de Medicaid.

Los republicanos de todo el país enfrentaron oposición a la resolución en sus distritos electorales la semana pasada, informaron medios estadounidenses, y la mayoría de las protestas se centraron en los recortes a los programas de bienestar social.

Por su parte durante un debate vespertino este martes, los demócratas denunciaron el paquete como una “traición” a los estadounidenses, un “modelo para el declive estadounidense” y simplemente una “estafa republicana”.

“Nuestra forma de vida como país está bajo ataque”, dijo el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, en las escaleras del Capitolio.

Flanqueados por estadounidenses que dijeron que se verían perjudicados por los recortes a Medicaid y otros programas sociales, los demócratas abuchearon el plan presupuestario del Partido Republicano, pero como partido minoritario, no tienen los votos para detenerlo.

Video Senado aprueba nuevo presupuesto para el plan de deportaciones masivas de Trump
