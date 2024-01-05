"Nuestra libertad está en juego": la dura advertencia de Biden al iniciar su campaña de 2024

Video 3 años del asalto al Capitolio: qué ha pasado con sus protagonistas y cómo marcará la próxima campaña

Un día antes del tercer aniversario del asalto al Capitolio, el presidente estadounidense, Joe Biden, retomó su campaña electoral con una encendida defensa de la democracia y fuertes críticas a su antecesor, Donald Trump, a quien le recordó en repetidas ocasiones que en los anteriores comicios él fue "el perdedor".

"En este inicio de año electoral, debemos ser claros: la democracia está en juego. Nuestra libertad está en juego. La democracia estadounidense seguirá siendo la principal causa de mi presidencia", dijo cerca de Philadelfia en la primera intervención de su campaña este 2024.

PUBLICIDAD

Biden se pronunció tras haber visitado el valle de Forge, el enclave en el que el expresidente George Washington ubicó el campamento de invierno del Ejército Continental Revolucionario en 1777, durante la guerra de la Independencia, cuando era entonces el comandante en jefe de esas tropas.

Biden dijo que al “tratar de reescribir los hechos del 6 de enero, Trump está tratando de robar la historia de la misma manera que intentó robar las elecciones”.

Trump, que enfrenta 91 cargos penales derivados de sus esfuerzos por revertir su derrota ante Biden y otros tres casos de delitos graves, sostiene que Biden y los principales demócratas están tratando de socavar la democracia al utilizar el sistema legal para frustrar la campaña de su principal rival.

Un discurso en defensa de la democracia

Fue el lugar en que Washington dijo a sus militares que su causa era "sagrada" y Biden se hizo eco de ese discurso tomando el "sagrado voto" de defender la democracia en Estados Unidos, que este noviembre celebra de nuevo elecciones presidenciales.

"Su misión estaba clara: libertad, no conquista ni dominación. Independencia nacional, no gloria individual. Estados Unidos se hizo una promesa: nunca más", dijo Biden del padre de la patria estadounidense.

El foco de su discurso, según advirtió al principio, fue "tremendamente serio" y giró en torno al ataque del 6 de enero de 2021 y a sus implicaciones.

"Es un día grabado en nuestra memoria porque casi perdemos Estados Unidos. ¿Sigue siendo la democracia una causa sagrada? Esa es la cuestión más urgente de nuestro tiempo. La campaña de Trump trata de él, no del país. Está obsesionado con el pasado, no con el futuro", sostuvo Biden.

PUBLICIDAD

“¿Qué ha hecho Trump? Ha llamado “patriotas” a estos insurrectos”, dijo Biden, “y prometió perdonarlos si regresa al cargo”. Criticó a Trump por “glorificar” en lugar de condenar la violencia política.

Ese 6 de enero, según añadió, por primera vez en la historia del país "hubo insurrectos que se presentaron para parar el traspaso de poder", mientras "el mundo entero" miraba lo que sucedía "con incredulidad" al tiempo que Trump no hacía "nada".

El expresidente republicano, según insistió, "perdió recuento tras recuento y un estado tras otro". "Seamos claros sobre esas elecciones: Trump agotó todas las vías legales disponibles para darle la vuelta a los resultados y todas ellas solo han llevado a la verdad, que yo gané y él es un perdedor".

Video La inhabilidad de Donald Trump en la boleta electoral de Colorado: Lo bueno y lo malo de la semana



Biden enfatizó que quienes acudieron al Capitolio hace tres años no eran "patriotas", sino "insurrectos" que no querían defender la Constitución, sino acabar con ella.

"La violencia política nunca es aceptable", afirmó advirtiendo que no permitirá ni a Trump ni a sus seguidores más radicales que el país le dé la espalda a la democracia. "Me niego a pensar que en 2024 los estadounidenses elijan alejarse de lo que nos ha convertido en la nación más grande de la historia del mundo", añadió.

Para Biden, el "asalto de Trump a la democracia no es solo parte de su pasado, es lo que promete para el futuro".

"Él mismo lo ha dicho: será un dictador desde el primer día. (...) No hay confusión sobre lo que pretende hacer", recalcó sobre el político republicano, a quien le recriminó que su retórica se asemeje a la de la Alemania nazi.

PUBLICIDAD

La opinión popular sobre la responsabilidad de Trump

En los días posteriores al ataque, el 52% de los adultos estadounidenses dijeron que Trump tenía gran responsabilidad en el 6 de enero, según el Pew Research Center. A principios de 2022, esa cifra había disminuido al 43%. El número de estadounidenses que dijeron que Trump no tenía responsabilidad aumentó del 24% en 2021 al 32% en 2022.

Una encuesta del Washington Post y la Universidad de Maryland publicada esta semana encontró que alrededor de 7 de cada 10 republicanos dicen que se está dando demasiada importancia al ataque. Sólo el 18% de los partidarios del Partido Republicano dicen que los manifestantes que entraron al Capitolio eran “en su mayoría violentos”, frente al 26% en 2021, mientras que el 77% de los demócratas y el 54% de los independientes dicen que los manifestantes eran en su mayoría violentos, esencialmente sin cambios desde 2021.

Biden dijo que “la política, el miedo, el dinero” han llevado a muchos republicanos a abandonar sus críticas a Trump tras el ataque del 6 de enero.

"Estas voces del MAGA que conocen la verdad sobre Trump y el 6 de enero han abandonado la verdad y abandonado la democracia", dijo Biden. "Han tomado su decisión. Ahora el resto de nosotros -demócratas, independientes, republicanos tradicionales- tenemos que "Hagamos nuestra elección. Conozco la mía. Y creo que conozco la de Estados Unidos".

Desde ese ataque, según indicó este viernes también en una intervención aparte el fiscal general estadounidense, Merrick Garland, 1,250 personas han sido imputadas, se ha condenado a cerca de 890 y el departamento de Justicia promete hacer que "rindan cuentas" todos sus responsables.

PUBLICIDAD

Entre los imputados en el marco de ese asalto está el propio Trump, objeto de dos procesos penales en Washington DC y en Georgia por sus intentos por revertir.