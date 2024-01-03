Biden arranca su campaña a la reelección en 2024 centrado en que la democracia está en peligro

Video Trump arremete contra los indocumentados y evoca retórica nazi al decir que “envenenan la sangre” de EEUU

El presidente Joe Biden comenzó el año 2024 asumiendo que Trump será su contendor en noviembre y que ello representa un peligro para la continuidad de la democracia en Estados Unidos.

El equipo de Biden anunció sus planes de campaña para las próximas semanas en una conferencia telefónica en las que hubo abundantes y frecuentes referencias a Trump a quien calificaron como una amenaza que no ha hecho más que volverse más grave en los años siguientes a su derrota electoral en 2020.

Énfasis en el incremento de la violencia política en Estados Unidos

La directora de la campaña para la reelección del presidente, Julie Chávez Rodríguez, añadió: "Nuestro mensaje es claro y simple: estamos llevando a cabo una campaña como si el destino de nuestra democracia dependiera de ello. Porque así es".

La campaña de Biden eligió a Valley Forge, el lugar donde el ejército continental dirigido por George Washington acampó en el invierno de 1777 durante la guerra revolucionaria por la independencia estadounidense, como el escenario del primer discurso de campaña del presidente el próximo 6 de enero que marca el tercer aniversario del asalto violento al Capitolio por parte de seguidores de Trump.

“Allí, el presidente argumentará directamente que la democracia y la libertad, las dos poderosas ideas que unieron a las 13 colonias y por las que a lo largo de la historia de nuestra nación generaciones de estadounidenses han luchado y muerto, siguen siendo fundamentales para la lucha”, dijo el subdirector principal de la campaña de Biden, Quentin Fulks.

La campaña resaltó la importancia del lugar, recordando que fue precisamente en Valley Forge donde una alianza desorganizada de milicias coloniales se transformó en una coalición en la batalla por la independencia.

El lunes 8 de enero Biden viajará a la ciudad de Charleston en Carolina del Sur para hablar desde la iglesia Mother Emanuel AME, el mismo lugar donde en 2015 nueve fieles negros fueron masacrados a tiros por un supremacista blanco mientras asistían a una sesión de estudios bíblicos.

Fulks dijo que se trata de “un lugar histórico que encarna lo que está en juego en nuestra nación en este momento”.

El funcionario dijo además que “ya sea que se trate de supremacistas blancos descendiendo en la histórica ciudad de Charlottesville, o del asalto a la capital de nuestra nación el 6 de enero o de supremacistas blancos asesinando feligreses en Mother Emanuel hace casi nueve años, la nación está alarmada por el aumento de la violencia política y decidida a oponerse a ella”.

La prioridad es calificar temprano a Trump como un peligro para la democracia

Temas álgidos como la guerra entre Israel y Hamas, el apoyo a Ucrania en su defensa contra la invasión de Rusia y la edad del presidente no figuraron en la agenda de la llamada, pero tampoco lo hicieron asuntos favorables a Biden como el buen desempeño de los indicadores económicos o la situación de virtual pleno empleo que prevalece en la nación.

En su lugar, Chávez y Fulk hicieron énfasis en la violencia insurreccionista del 6 de enero de 2021 en un claro intento de convertir la elección presidencial de 2024 en un referéndum sobre Trump, sobre quien pesan 91 cargos criminales en cuatro procesos penales y quien usa una retórica de campaña violenta que recuerda los discursos de Hitler y Mussolini antes de la Segunda Guerra Mundial.

“Cuando Joe Biden se postuló para presidente hace cuatro años, dijo que estábamos en una batalla por el alma del país y ahora, cuando miramos hacia noviembre de 2024, vemos que aún lo estamos”, dijo Chávez, agregando que “la amenaza que Donald Trump representó en 2020 para la democracia estadounidense no ha hecho más que volverse más grave en los años posteriores”.

La campaña de Biden destacará la pérdida de la protección del derecho al aborto

A finales de enero, la vicepresidenta, Kamala Harris, lanzará desde Wisconsin una “gira por las libertades reproductivas” en la que destacará el “caos y crueldad” desatada por la anulación del derecho al aborto, por la que Trump toma crédito en su discurso de campaña.

La pérdida del derecho al aborto ha sido un tema que le ha dado victorias sorprendentemente holgadas y contundentes a sus defensores.

En estados rojos como Kansas, donde una enmienda a la Constitución local negando el derecho a abortar fue derrotada en un referendo en agosto de 2022 con el 59.16% de los votos, y Ohio en donde una enmienda a la Constitución estatal estableciendo el derecho al aborto fue aprobada en noviembre con el 57% de los votos, quedó demostrada la vulnerabilidad republicana frente al tema.

Fulks dijo a los periodistas que esperaran que la campaña de Biden “salga con toda su fuerza a finales de este mes en el aniversario de Roe v Wade” a fin de dejar muy claro “que la libertad de las mujeres para tomar sus propias decisiones de atención médica estará en la boleta electoral de noviembre".

Los retos que enfrentan el presidente Biden y su campaña

Una encuesta de NBC News publicada en noviembre muestra a Biden y Trump prácticamente empatados, con un 44% de apoyo para Biden y un 46% para Trump, una diferencia que está dentro del margen de error de la encuesta.

Pero la misma encuesta muestra que el índice de aprobación de Biden cayó al 40%, el más bajo de su presidencia y el más bajo de cualquier presidente reciente que aspire a ser reelegido.

Entre las áreas de insatisfacción de los votantes se encuentran la inseguridad, los problemas migratorios, la inflación sufrida al principio del mandato de Biden y la economía, a pesar de que el crecimiento económico de EEUU en 2023 superó las predicciones más optimistas, las tasas de desempleo son las más bajas desde la década de 1960 y los salarios crecen más rápido que la inflación, lo que muestra que la campaña de Biden tiene mucho trabajo por hacer en la promoción de los logros del gobierno.

Una encuesta de USA Today y la Universidad de Suffolk publicada el lunes, mostró a Trump con un apoyo del 39% entre los votantes latinos, superando por 5 puntos el 34% de Biden, quien en 2020 contaba con un apoyo del 65% entre ese importante grupo de electores.

“Sabemos que tenemos que informar a estos electores lo que ha hecho este gobierno, tenemos que comunicarnos con estos electores sobre los peligros que plantea el otro lado y vamos a hacer ambas cosas” dijo Fulks.

El funcionario explicó que la campaña estaba adelantando “esfuerzos de organización tempranos dirigidos a los votantes que conforman la coalición Biden-Harris y eso envía una señal clara de que no vamos a esperar para lanzarnos en paracaídas sobre estas comunidades a último minuto y pedirles su voto”.

“Vamos a ganarnos su voto”, concluyó Fulks.