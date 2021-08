Biden presiona para que el sector privado exija vacunas como requisito, tras la aprobación total de Pfizer por la FDA

“Por favor, vacúnese hoy mismo. No hay tiempo que perder. La variante delta se está propagando, causando una pandemia para los no vacunados”, instó el presidente en un discurso desde la Casa Blanca, en el que señaló que, con la aprobación final de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), ya no hay nada que temer.