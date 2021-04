Biden busca acuerdo internacional para erradicar paraísos fiscales y obtener financiamiento para su plan de infraestructura

Y al mismo tiempo generaría una recaudación fiscal que permitiría al gobierno de Biden financiar el plan de infraestructura por $2.3 billones ( trillion en inglés) que la Casa Blanca presentó la semana pasada. Expertos estiman que permitiría recaudar $2,5 billones ( trillion en inglés) en 15 años , según el diario The Guardian .

Biden se ha comprometido públicamente a no elevar los impuestos a los contribuyentes con ingreso anual inferior a los $400,000.

" Tienes 51 o 52 corporaciones en (la lista de las principales empresas del globo elaborada por la revista) Fortune 500 que no han pagado un centavo en impuestos los últimos tres años ", dijo Biden el pasado lunes para ilustrar la situación actual.

Janet Yellen empleó su discurso más importante desde que asumió el Departamento del Tesoro para anunciar esta semana ante el Chicago Council on Global Affairs que buscará ese acuerdo internacional en el G20 , el foro internacional que agrupa a las 20 mayores economías del planeta.

En su propuesta de reforma fiscal " The Made in America Tax Plan", el Departamento del Tesoro explica que para garantizar un mínimo global para un impuesto corporativo a la renta, Estados Unidos le negaría deducciones a corporaciones extranjeras con sede en países que no suscriban el acuerdo.