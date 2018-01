Bannon rehúsa hablar sobre el 'Rusiagate' en el Congreso supuestamente por indicación de la Casa Blanca, según demócratas

La oposición demócrata considera que el exasesor fue dirigido para que no contestara sobre algunos asuntos relacionados con la Casa Blanca. El representante Adam Schiff, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes aseguró que Bannon recibió instrucciones de no responder a ciertos temas.

El exasesor del presidente Donald Trump, Steve Bannon, se negó a contestar una serie de preguntas de legisladores sobre posibles vínculos de la campaña electoral del presidente con Rusia, según los demócratas, después de que su abogado consultara con la Casa Blanca.

Bannon fue cuestionado este martes por el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes durante una sesión a puerta cerrada que se extendió durante 10 horas.





El antiguo colaborador de Trump, que ahora ha caído en desgracia, se negó a responder varias preguntas sobre el periodo de transición tras la elección del presidente, después de que su abogado consultó con la Casa Blanca, según dijo a la prensa el representante Adam Schiff, el demócrata de mayor rango en la comisión.

Según reporta CNN, Schiff aseguró que Bannon recibió instrucciones de la Casa Blanca antes de la audiencia de no responder a ciertos temas.

En concreto no respondió a preguntas sobre las comunicaciones que mantuvo con altos funcionarios, incluidos el exasesor de seguridad nacional Michael Flynn y el exjefe de gabinete Reince Priebus, así como la información que él mismo filtró a la prensa.



Bannon invocó la "prerrogativa presidencial" que permite al presidente y a algunos jerarcas del Ejecutivo no divulgar ciertas informaciones al Congreso o la Justicia, informa AFP.

No obstante, ante la negativa de Bannon a contestar, el presidente de la Comisión, el congresista republicano Devin Nunes, emitió un requerimiento judicial para obligarle a cooperar o de lo contrario podría ser declarado en desacato al Congreso.

Los congresistas esperan que conteste a las preguntas que quedaron pendientes.

Su papel como estratega de la campaña y posteriormente como asesor en la primera etapa de Trump en la Casa Blanca, podía aportar detalles fundamentales a la Comisión que investiga si hubo colusión de la campaña de Trump con Rusia para afectar la candidatura de la demócrata Hillary Clinton antes de las elecciones.



Bannon parece estar en el punto de mira de la investigación puesto que, según adelantó el diario The New York Times, fue citado por el fiscal especial Robert Mueller para que testifique ante un gran jurado en el marco de la investigación sobre los presuntos contactos entre Rusia y la campaña presidencial del republicano en 2016.

La citación no implica que Bannon sea un objetivo de la investigación penal de Mueller, pero será es la primera vez que se conoce que Mueller cita a un miembro del círculo cercano de Trump, según el diario, que cita a una persona con conocimiento directo del tema.

Bannon, de 64 años, fue uno de los defensores acérrimos de Trump desde el medio ultra conservador Breitbart News y de su agenda que aboga por "Estados Unidos primero".



Sin embargo, después de dejar la Casa Blanca en agosto ambos se han distanciado y se enfrentaron este mes tras la publicación del libro Fire and Fury: Inside the Trump White House en el que el periodista Michael Wolff reproduce una conversación con el exasesor que no ha gustado al presidente.

Trump arremetió contra Bannon por los comentarios que hizo al considerar un acto de "alta traición" y "antipatriota" la reunión que tuvieron en plena campaña el hijo y el yerno del presidente con una abogada rusa en la Torre Trump, en un esfuerzo por obtener información dañina sobre Hillary Clinton.