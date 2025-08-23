Datos de registros de votantes analizados por 'The New York Times' trae noticias alarmantes para el Partido Demócrata

Video Senado de Texas aprueba nuevo mapa electoral que favorece a los republicanos

El Partido Demócrata está perdiendo votantes mucho antes de las elecciones de mitad de término de 2026, según indica un análisis de datos realizado por The New York Times.

Según el análisis, utilizando datos de la firma no partidista L2, entre las elecciones de 2020 y 2024 los demócratas perdieron terreno frente a los republicanos en los 30 estados que registran sus votantes por partido político.

La hemorragia de votantes del Partido Demócrata

PUBLICIDAD

El fenómeno ocurrió en cada uno de los 30 estados que mantienen registros de votantes por partido político, incluyendo estados demócratas, republicanos y los cruciales estados péndulo.

En total, los republicanos sumaron 4.5 millones de votantes más que los demócratas en el periodo cubierto por el análisis, haciendo de 2024 el primer año desde 2018 en que los republicanos superan a los demócratas en nuevos registros de votantes.

El Partido Demócrata enfrenta la difícil tendencia fuera de la Casa Blanca y en cuando es minoría en ambas cámaras del Congreso. También ocurre en momentos en que necesita ganar apoyos para enfrentar las próximas elecciones de mitad de término previstas para 2026.

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

"Durante muchos años, cada vez más votantes se han registrado como independientes o no afiliados, lo que ha mermado las listas de ambos partidos. Sin embargo, más recientemente, ese crecimiento se ha producido principalmente a expensas de los demócratas", destaca el análisis del Times.

"En 2018, los demócratas representaron el 34% de los nuevos registros de votantes a nivel nacional, mientras que los republicanos solo representaron el 20%. Sin embargo, para 2024, los republicanos habían superado a los demócratas entre los nuevos registrados. En seis años, la participación del Partido Republicano aumentó 9 puntos porcentuales; la de los demócratas disminuyó casi 8 puntos", asevera el diario neoyorquino.

PUBLICIDAD

Encuestas recientes confirman el análisis del The New York Times

Los hallazgos del análisis concuerdan con encuestas recientes que han dado fe de la insatisfacción de los votantes con el Partido Demócrata.

Según una encuesta del superpac prodemócrata Unite the Country, citada por The Hill el mes pasado, mostró que los votantes percibían al Partido Demócrata como "desconectado", "woke" y "débil".

La misma encuesta indica que el apoyo de los demócratas se ha erosionado entre los hombres blancos, los hombres hispanos y los votantes de clase trabajadora, con índices de aprobación inferiores al 35% en estos grupos.

Igualmente, una encuesta de Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research realizada en julio reveló que solo 1 de cada 5 demócratas describe su partido de forma positiva, mientras que un sondeo de The Wall Street Journal también de julio, mostró que la popularidad de los demócratas había alcanzado su punto más bajo en 35 años, con el 63% de los votantes mostrando una opinión desfavorable.

Vea también: