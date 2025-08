El Departamento de Justicia busca información electoral y de votantes en al menos 19 estados, según la agencia AP

El cambio de paradigma del Departamento de Justicia de Trump frente a las elecciones

También refleja una transformación en la participación del Departamento de Justicia en las elecciones bajo el presidente Donald Trump. Tradicionalmente, el departamento se ha centrado en proteger el acceso a las urnas. Hoy está tomando medidas para combatir el fraude electoral y el voto de no ciudadanos, ambos poco comunes pero que han sido objeto de años de afirmaciones falsas de Trump y sus aliados.



El Departamento de Justicia normalmente no “se embarca en expediciones de pesca” para encontrar leyes que puedan haberse infringido y ha operado tradicionalmente de forma independiente del presidente, dijo David Becker, exabogado del departamento que dirige la organización sin fines de lucro Center for Election Innovation and Research. “Ahora parece que está operando de manera diferente”, dijo.