La "fórmula Gallego" para los demócratas: balance entre seguridad y humanidad en inmigración

A mediados de agosto, el senador demócrata por Arizona Rubén Gallego estuvo en Iowa visitando la emblemática feria estatal y participando en encuentros con ciudadanos de ese estado, que hasta la debacle de las primarias de 2020 era forzada primera parada para todo aquel que busca llegar a la presidencia de EEUU. Y aunque que un político de otro estado con aspiraciones visite la región no es raro, si lo es que lo haga tres años antes de las presidenciales.

La explicación, según dijo Gallego en una entrevista telefónica con Univision Noticias es que no fue a promover una eventual candidatura presidencial suya (con la que muchos especulan) sino a promover una agenda para que los demócratas empiecen a recuperarse de la debacle electoral de noviembre de 2024 y se preparen para las elecciones de medio término del próximo año, cuando podría arrebatarle al menos una cámara del Congreso a los republicanos del presidente Donald Trump.

Gallego, de 45 años, tiene en su curul de senador el mismo tiempo que Trump a su regreso a la Casa Blanca, pero se ha convertido en uno de los legisladores más activos del Partido Demócrata (antes, había pasado 10 años como representante por Arizona en la Cámara Baja).

En Iowa, Gallego criticó la reforma fiscal del presidente Donald Trump, que "nos va a empobrecer más", y aseguró que entre quienes votaron por el republicano hay muchos que "se sienten traicionados", lo que abre un espacio para los demócratas, a quienes sugiere escuchar más a la gente y no decirles "lo que queríamos que ellos oyeran", que considera que fue clave en la derrota electoral.

El senador hispano, también pide a sus compañeros salir del "estancamiento" en el que dicen que están con relación a la guerra en Gaza, controlar la venta de armas a Israel, penalizar a los colonos judíos que promueven la violencia en Cisjordania y superar la crisis humanitaria que viven los palestinos desde el 6 de octubre de 2023.

Probar las aguas en Iowa (antes de tiempo)

UNIVISION NOTICIAS: Senador, estuvo un tiempo en Iowa el fin de semana pasado. Me pregunto si no es un poco pronto para ir a Iowa promoviendo una futura candidatura presidencial. ¿Cuál era su objetivo?

Senador Gallego: Nuestro objetivo no tiene nada que ver con postularse a la presidencia ni nada por el estilo. Nuestro objetivo es difundir el mensaje de que, en primer lugar, lo que hicieron los republicanos con su reciente proyecto de ley presupuestaria nos va a empobrecer y enfermar más, y que los republicanos de Iowa que votaron a favor deben rendir cuentas.

UN: ¿Y qué encontraron? Es decir, ¿cómo fue la recepción? No solo por parte de los demócratas.

Senador Gallego: La recepción fue que la gente se sintió traicionada tanto por Trump como por los republicanos. Sentían que, especialmente en las zonas rurales de Iowa, se verán afectadas negativamente por el posible cierre de hospitales rurales. Más personas serán pobres porque no tendrán cupones de alimentos y los agricultores no tendrán que vender. Y quieren tener una representación que los escuchara, pero los republicanos los ignoran.

UN: ¿Pero tiene la sensación de que los demócratas se están aprovechando de eso? ¿Lo están entendiendo y preparándose para, ya sabes, obtener la mayor cantidad de votos y hablar con la gente común sobre estos temas? ¿Lo están escuchando?

Senador Gallego: Creo que, por la recepción que recibí, la gente está escuchando. Creo que votaron por Donald Trump esperando que el costo de las cosas bajara, tener una mejor representación, tener a alguien que realmente luchara por ellos. Y lo único que ven es a alguien que realmente lucha por los más ricos del país. Y eso no es lo que querían.

El senador Rubén Gallego, demócrata por Arizona, habla durante una asamblea pública, el sábado 9 de agosto de 2025, en Davenport, Iowa. Imagen Charlie Neibergall/AP

Inmigración: balance entre seguridad y humanidad

UN: En Iowa fue a una empacadora de carnes. Entiendo que trabajó en una cuando era más joven. ¿Qué obtuvo de la gente de allí? ¿O sea, de los que no son necesariamente demócratas?

Senador Gallego: Bueno, esto refleja más bien lo que hice de joven. Realmente quería la oportunidad de hablar con gente que, ya sabes, era como yo de joven, intentando ganarme la vida, ahorrando un poco para la universidad, devolverle algo de dinero a mi familia. Y lo que vi allí fue lo mismo que vi cuando trabajaba en la planta empacadora de carne.

Hace años, solo querían un gobierno que los ayudara, que les diera un futuro, que les diera salarios más altos y alguien que realmente los comprendiera. Y creo que por eso es importante que vayamos a lugares como ese.

UN: Esa es una industria donde hay muchos inmigrantes, algunos de ellos indocumentados. ¿Expresan temor por lo que está sucediendo ahora con la política del presidente Trump?

Senador Gallego: Algunos sí expresaron temor porque algunos no eran indocumentados, pero tienen estatus de protección temporal y temen que se lo quiten, y que todo el trabajo que han hecho para establecerse en el país desaparezca y se vean deportados y obligados a separarse de sus familias. Perderán sus trabajos y querrán encontrar la manera de quedarse en este país legalmente y seguir trabajando.

UN: Su postura con respecto a la inmigración es un poco diferente a la de algunos de sus colegas del Partido Demócrata. Usted está a favor de controles estrictos en materia de inmigración, ¿no?

Senador Gallego: Sí.

UN: ¿No es eso algo que va en contra de la corriente cuando consideramos la mano dura de los demócratas?

Senador Gallego: Creo, sí, creo. Mi postura en cuanto a seguridad fronteriza e inmigración es la que tradicionalmente han mantenido los demócratas. Solo en los últimos dos años, creo, hemos perdido el equilibrio entre la posición de los ciudadanos estadounidenses y la de los demócratas. Creemos en la seguridad fronteriza. Creemos que deberíamos reducir la inmigración ilegal lo más posible a cero. Pero al mismo tiempo, queremos tener un sistema de inmigración humano para quienes ya están aquí. Aquellos que tienen familia aquí que, excepto cruzar la frontera, no han hecho nada ilegal. Ya sabes, no tienen antecedentes penales. Contribuyen a la sociedad. Veamos cómo mantenerlos aquí. Y quizás no todos obtengan la ciudadanía, pero al menos, ya sabes, protegerlos de la deportación y darles la oportunidad de quedarse en este país, quedarse con sus familias y seguir contribuyendo a este país.

¿Una receta de Arizona para el resto del país?

UN: Le fue muy bien en Arizona en las últimas elecciones. ¿Crees que hay una receta que podrías sugerir a tus colegas demócratas?

Senador Gallego: Sí. Y esto es parte de la razón por la que fui a Iowa y a dondequiera que me inviten. La receta es muy simple: escuchen lo que la gente les dice. Lo que hicimos como demócratas, (yo no lo hice y por eso creo que gané), es decirles a los votantes lo que queríamos que ellos oyeran, no lo que hablaban, lo que preguntaban ni lo que les preocupaba. Y por eso votaron de otra manera. En lugar de evitar situaciones y conversaciones difíciles, necesitamos estar ahí para responder preguntas, aportar soluciones y trabajar de verdad por la gente trabajadora, porque si no, votarán en otro lado. Creo que esa es la lección que aprendí.

UN: Cuando consideramos el equilibrio ideológico, ¿cree que todavía hay posibilidades de trabajar desde el centro, o los demócratas tendrán que irse al otro extremo, más a la izquierda, para diferenciarse de la derecha que representa el presidente Trump?.

Senador Gallego: En política, creo que, en general, debemos centrarnos en comprender la opinión pública estadounidense y adónde podemos guiarla, en lugar de intentar discernir qué es la izquierda, la derecha y el centro. Intentar equilibrar con buenas políticas. Por lo tanto, no creo que deba empezar buscando el equilibrio. Creo que lo más importante es hacer las cosas bien desde el principio.

El "estancamiento" de los demócratas en Gaza

UN: Durante su estancia en Iowa, algunas personas le hablaron sobre la situación del Gaza. Los demócratas perdieron votantes jóvenes debido a esa crisis. ¿Cuál es su postura al respecto?

Senador Gallego: Bueno, mi postura, obviamente, es que quiero la liberación de los rehenes. Quiero que la guerra termine. Quiero que haya una tregua. Pero Israel debe permitir la entrada de toda la ayuda humanitaria a Gaza. Para detener la hambruna, deben regirse por las reglas de la guerra. No se puede atacar a civiles. Hay que ser más cuidadoso. Por eso, apoyo limitar nuestras transferencias de armas. Limitar y controlar nuestras transferencias de armas a Israel, especialmente ahora que dicen que van a expandirse a una ocupación total de Gaza.

UN: ¿Cree que Estados Unidos debería hacer más para controlar lo que Israel hace en su región?

Senador Gallego: Me refiero a que la forma de tener control es controlando el armamento, y creo que ese es un aspecto. Otras áreas en las que estoy trabajando son aumentar las sanciones a los colonos que se están expandiendo a Gaza o que intentan expandirse a Gaza, y bloquear los envíos a Gaza, así como su expansión a Cisjordania, creando más violencia en el proceso. Y creo que debemos sancionar a esos colonos y presionar al gobierno de Israel para que detenga las expansiones que están haciendo en Cisjordania.

UN: ¿Diría que sus colegas del Senado compartirían la opinión que presenta ahora?

