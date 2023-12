El Senado aprueba cientos de nominaciones de militares estancadas por meses por el inédito bloqueo del republicano Tuberville

“¿Por qué castigamos a héroes estadounidenses que no tienen nada que ver con la disputa?” dijo el senador Dan Sullivan, republicano por Alaska. “Recuerden, estamos en contra de la política de viajes abortistas de Biden. Pero, ¿por qué castigamos a personas que no tienen nada que ver con la disputa y, si se confirma, no pueden solucionarla? Nadie ha tenido una respuesta para esa pregunta porque no hay respuesta”.